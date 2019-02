Böcek ve Sözen'den esnaf ziyareti

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Sözen, Manavgat'ta uyumlu çalışma örneği gösterdi. Başkan Şükrü Sözen, her gittiği mahallede Muhittin Böcek ile birlikte çalışma imkanı bulduğu takdirde Manavgat'a daha iyi hizmet getirebileceğini vurgulayıp, destek istedi. 'Ben sen yok biz varız' ve 'Biz birlikte yaparız' sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Muhittin Böcek, Başkan Sözen'i çıktığı cadde esnaf ziyaretlerinde de yalnız bırakmadı.Başkan Böcek ve Başkan Sözen, Manavgat'ta birlikte Zübeyde Hanım Caddesi esnafını ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine tek tek girerek vatandaşların ellerini sıkan Muhittin Böcek, Sözen ve kendisi için destek istedi. Başkan Böcek ve Başkan Sözen, samimi tavırları ve hoş sohbetleriyle esnafla esprili diyaloglar yaptı, sorunları dinledi. Gezi sonrasında konuşan Muhittin Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Antalya dünyanın en güzel yeridir' ve en güzel ilçelerimizden birisi de Manavgat'tır. Burada da güzel bir kardeşim, Belediye Başkanımız Şükrü Sözen var. Biz büyük bir aileyiz. Ben her geçerken hep Şükrü Başkanımı ararım. Alanya'daki programımız vardı. 'Esnaf ziyaretlerimiz var' diye söyleyince hemen uğrayalım ve başarı dileklerimizi iletelim dedik. Sağ olsun birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın gözlerinin içini okuyabiliyoruz. Bu yüzden çok da mutlu ayrılıyorum Manavgat'tan. Her zaman Şükrü Başkanın yanında olacağım. Manavgat halkının hep yanında olacağım. Sen ben yok, biz varız. İnşallah martın sonu bahar olacak diyoruz. Az bir süremiz kaldı. İnşallah Manavgat'ta da daha da çok çalışmalar yapacağız. Şükrü Başkanımıza başarılar diliyoruz" dedi.