Böcek'ten mobbing uygulandığı iddialarına yanıt geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti'li personellerine yönelik mobing uygulandığı ve bazı personellerin sürgüne gönderildiği iddialarına Başkan Böcek'ten, cevap geldi

Böcek'ten mobbing uygulandığı iddialarına yanıt geldi
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ALANYA Belediyesi'nin salı günü gerçekleşen meclis toplantısında Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş'in Antalya'da belediye çalışanlarına Ak Parti'li oldukları için mobinng yapıldığına ilişkin iddiaları dikkat çekmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dün gerçekleşen meclis toplantısında Ak Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır da aynı konu üzerinde durdu. Tanır konuşmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının sürgüne gönderildiğini, mobinng uygulandığını ifade ederek, Başkan Böcek'ten açıklama beklediklerini kaydetti. 

TÜREL'İN DE SÖYLEDİĞİ GİBİ... 

Başkan Böcek, “2 Haziran 2018’de Sayın Türel’e bizim arkadaşlar sorduğunda 'Gündoğmuş Antalya’mızın en güzel köşelerinden birisidir' demişti. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Gündoğmuş Antalya’mızın en güzel köşelerinden biridir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 12:22
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