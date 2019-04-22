Böcek: 'Muhteşem projeler gerçekleştireceğiz'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 99’uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Böcek, TBMM’nin açılmasıyla Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün fiilen hayata geçtiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dinamiklerinden bir tanesi olarak yerini aldığını aktardı. Atatürk, Türk ulusunun bu en anlamlı gününü, ülkenin geleceği olarak gördüğü çocuklara armağan ederek, onlara olan sevgisini ve güvenini de bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Böcek, "Kıymetli Evlatlarım, Bağımsızlık mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ünsöylediği gibi, 'Küçük hanımlar, küçük beyler' Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Bugünün küçüğü, yarının büyükleri olan siz değerli çocuklarımız bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte sizler her alanda söz sahibi olacak, şehirleri, ülkeleri hatta dünyayı yöneteceksiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanan, al bayrağımıza sahip çıkan bireyler olarak, ülkemizi Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak olan da yine

sizlersiniz. Sizlerin bilgi ve teknoloji ışığında sevgi dolu yüreklerinizle daha güzel, daha aydınlık, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa edeceğinize gönülden inanıyorum. Sizlere bırakacağımız emanete en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan inancım tamdır" ifadelerinde bulundu.



"Muhteşem projeler gerçekleştireceğiz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Antalya’da bu yıl her zamankinden daha büyük bir coşku, heyecan ve mutlulukla kutlanılacağını belirten Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara daha güzel bir şehir, daha iyi bir gelecek sunmak için gece gündüz demeden çalışacak, daha güzel yarınlar temin edebilmenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ilk günlerini yaşadığını söyleyen Böcek, "İnanın öylesine heyecanlıyım, öylesine mutluyum ki kelimelerle anlatılmaz. Tüm Antalya’ya hizmet edecek olmanın yanı sıra gözbebeğimiz olan, tırnağınıza zarar gelse canımızı ortaya koyacağımız siz çocuklarımız için de muhteşem projeler gerçekleştireceğiz. Kuracağımız çocuk meclisi ile sizleri de dinleyecek, bu kentte çocuklar için yapılması gerekenlere sizlerle birlikte karar vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nda dolu dolu etkinlikler düzenledik. Uçurtma şenliğinden, satranç turnuvasına, meslek atölyelerinden, sevgi kortejine, şişme oyun parkından, dans gösterilerine, lunapark eğlencesinden, masal okuma etkinliğine kadar Cam Piramit alanında doyasıya bir eğlence sizleri bekliyor olacak. Ayrıca özlemle beklediğimiz Fener Alayı’nı saat 19.30’da Konyaaltı Varyantında tüm Antalyalı hemşerilerimizle gerçekleştireceğiz. Fener alayının ardından ünlü sanatçımız Haluk Levent Konseri ile bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle siz Antalyalı çocuklarımız başta olmak üzere varlıklarıyla bugüne anlam katan tüm dünya çocuklarının, hemşehrilerimin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor, gözlerinizden öpüyorum" diye belirtti.