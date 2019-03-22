Böcek, Kemer, Demre ve Kaş ilçelerinde vatandaşlarla buluştu

BÜYÜKŞEHİR Adayı Muhittin Böcek, Kemer’de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için katıldı. Açılış öncesi yaptığı konuşmada mevcut yönetimi eleştiren Muhittin Böcek şöyle konuştu; “Antalya için hazırladığımız projeler halkın derdine derman olacak projelerdir. Tarımla ilgili halden anlayan bir başkanınız var. Antalya’nın çok önemli sorunları var. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz. Bizim karşımızda aday olanlar projelerini açıklamışlar. Siz ilk önce 2004-2009, 2014-2019’da halka verdiğiniz sözleri tutun. İlk defa aday olmuş gibi proje açıklıyorlar. Bunca yıldır neredeydiniz ” dedi. Başkan Adayı Böcek, daha sonra katılımcılarla birlikte seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Muhittin Böcek, ardından Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül ve beraberindeki heyetle birlikte Kemer’de esnafı ziyaret etti. Kemer’deki programları sonrası seçim çalışmaları için Demre’ye geçen Böcek, akşam saatlerinde gerçekleştirilen miting de konuştu. Muhittin Böcek, göreve seçilmesi halinde Antalya’yı yerelden kalkındıracaklarını söyledi. Antalya'da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Seçim çalışmaları için günün geç saatlerinde seçim otobüsü ile Kaş’a geçen Başkan Böcek, Muhittin Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a köy köy gezdiklerini her fırsatta ifade ettiğini belirtti.



