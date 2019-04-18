Böcek'in A Takımı, Konyaaltı Belediyesi'nden

31 MART yerel seçimlerinde ipi göğüsleyerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Muhittin Böcek, Büyükşehir'de kritik görevlere getirecek isimleri netleştirmeye başladı. Seçimleri kazandıran kampanyasındaki kritik isimleri yanından ayırmayan Böcek, Konyaaltı Belediyesi'nde de başkan yardımcılığı yapan Cansel Çevikol Tuncer'i ilk aşamada başdanışman olarak göreve getirdi. Tuncer'in, sürecin tamamlanmasının ardından Genel Sekreter olması bekleniyor. Kampanyada proje danışmanı olarak görev yapan Antalya İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı Cem Oğuz, ilk etapta başkan danışmanı kadrosunda yer alacak. Böcek'in bir diğer danışmanı da yine seçim kampanyasındaki isimlerden biri olan Mert Batu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olan Mert Batu, başkanın iletişim danışmanlığını yapacak.

KONYAALTI'NDAKİ BAŞKAN YARDIMCILARI BÜYÜKŞEHİRDE

Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi'ndeyken uzun yıllar birlikte çalıştığı isimleri de Büyükşehir'e taşıdı. Böcek'in Konyaaltı'ndaki son döneminde başkan yardımcılıkları yapan Tuncay Saruhan, Mustafa Gürbüz ve emekli olan Edip Kemal Bahadır da Büyükşehir'de kritik görevlere getirilecek.

KRİTİK DAİRE BAŞKANLIKLARI DA KONYAALTI'NDAN

Muhittin Böcek'in Konyaaltı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne taşımayı planladığı isimlerin başında, aynı zamanda yeğeni olan Bilgi İşlem Müdürü Cemil Böcek de yer alıyor. Cemil Böcek'in Büyükşehir'de de Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görev alması planlanıyor. Konyaaltı'nın Basın ve Yayın Müdürü Songül Zengin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güven Ulutekin, Özel Kalem Müdürü Burcu Ay, Mali Hizmetler Müdürü Ramazan Demir'in de Büyükşehir'de ilgili daire başkanlıklarında görev alması bekleniyor.