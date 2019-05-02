Böcek düğmeye bastı: 'Daire Başkanları bir bir değişiyor'

ÖZEL HABER

MUHİTTİN Böcek imzasıyla yayınlanan tebliğlerle Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Osman Öz, görevden alınarak Özel Kalem Müdürlüğü emrinde görevlendirildi; yerine ise şube müdürü kadrosunda olan Personel Şube Müdürü Mehmet Keskin vekaleten atandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Zülfü Çelik’in görevine son verilerek Özel Kalem Müdürlüğü emrine verildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı görevlerine ise şef kadrosundaki Okan Yavuz vekâleten getirildi. İşte Böcek imzasıyla yayınlanan o tebliğiler; “Büyükşehir Belediyemizde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini asaleten yürüten Osman Öz’ün 1.inci dereceli uzman kadrosuna atanması nedeniyle yazımızın tebliğ tarihinden itibaren görevinin sonlandırılarak Özel Kalem Müdürlüğü emrinde görev yapması, Şube Müdürü kadrosunda olup, Personel Şube Müdürlüğü görevini asaleten yürüten Mehmet Keskin’in yazımızın tebliğ tarihinden itibaren asli görevleri uhdesinde kalmak ve aylığını kendi kadrosundan almak kaydıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyemizde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Zülfü Çelik’in 1. derece uzman kadrosuna atanması nedeniyle yazımızın tebliğ tarihinden itibaren görevlerinin sonlandırılarak Özel Kalem Müdürlüğü emrinde görev yapması, Şef kadrosunda olup Kültür Şube Müdürlüğü görevini aylıklı vekaleten yürüten Okan Yavuz’un yazımızın tebliğ tarihinden itibaren asli görevleri uhdesinde kalmak kaydıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür.”