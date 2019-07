Böcek Antalya halkına duyurdu! 'Her ay 40 milyon TL cebimizden çıkıyor'

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride kalan 100 günlük süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Böcek, yola ‘biz birlikte yaparız’ düşüncesiyle çıktıklarını ifade etti. 19 ilçenin muhtarıyla bir araya geldiklerini kaydeden Böcek, “Sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile sorunları beraber çözüyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz” dedi.



“Ayrımız, gayrımız yok”

Planlı, kurallı, kimlikli kent için çalışmaya başladıklarını dile getiren Başkan Böcek, "Ayrımız, gayrımız yok. 100 günlük süreçte bugünkü anlattıklarımı göreceksiniz. Balbey Mahallesi’nde babadan kalma yerlerle ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmaları uzman arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Güzel bir planlamayla Balbey’in sorunlarını tamamlayacağız. Kırcami ise vatandaşların kaderi değildir. Kırcami’de devam eden sorunlar günümüze kadar geldi. Büyükşehir belediye başkanı olarak hızla gündeme aldık. Çünkü orası onların kaderi değildir. İnşallah kısa zamanda el birliğiyle çözeceğiz. Kırcami’yle ilgili herkese teşekkür ediyorum, mahallenin siyasete kurban edilmesini istemiyorum. Herkes Kırcami’ye destek vermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesinin 4 milyar 312 milyon 11 bin TL, ASAT’ın 1 milyar 698 bin TL borcu olduğunu vurgulayan Böcek, toplam borcun ise 6 milyar 206 bin 733 TL olduğunu kaydetti. Böcek, “Gerek basında, mitinglerimde her defasında net bir şey söyledim. 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar olduğunu gördük, anladık. 5 yıllık sürecin içerisinde büyükşehir belediye başkanı olarak borç lügatiyle vatandaşa hizmette geri kalmayacağız. Bunu özelikle söylemek isterim" dedi. Yüksek kira olan yerlerini boşaltarak israfa son vereceklerini işaret eden Böcek, vatandaşa daha uygun fiyatlarla iyi hizmet vereceklerini söyledi.



"12 personeli biz çıkardık”

Gereksiz görülen araçların yüzde 10’unu iade ettiklerine değinen Başkan Böcek, “Aynı zamanda belediyemizin şu an toplam personel sayısı 12 bin 798’dir. Göreve geldiğim gün itibarıyla 140 normal personel, 60 kişi itfaiye için, 24 kişi faytoncu olarak, 85 kişi 3’üncü etap raylı sistem için alıyoruz. 142 kişi işten ayrılmıştır. Sadece 12’sini haklı sebeplerden dolayı biz çıkardık, diğerleri kendi isteğiyle çıktılar. Çıkarılanların sicilinde adliye olayları, uyuşturucu, personel arası kavga, devlet büyüklerine ve Atatürk’e hakaret vardır. Toplam sayısı 12’dir. Daha önce sürgüne gönderilenlerle ise toplantı yaptık, onlarda aramızda çalışmaya devam edecek” diye konuştu.



“Biz bugüne bakıyoruz”

Kepezaltı Santral Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüme değinen Başkan Böcek, şöyle konuştu: "Konuyla ilgili, ‘Böcek geldi, kiralar ödenmez’ gibi söylemler olabilir. Mevlana’nın bir sözü vardır; ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün güzel şeyler söylemek lazım’ Biz bugüne bakıyoruz, seçim dönemi dünde kaldı. Mahallede 2 bin 819 kişiye kira ödemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 19 milyon kira ödedik ama bunlar geri dönüşümle ilgili protokolle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenmesi gereken paralardır. Bakanımızdan randevu talep ediyorum, verilirse bu görüşmeleri gerçekleştiriyorum."



"Bu hakkı koruyacağım"

Boğaçayı Projesi’ne 130 milyon 862 bin 631 TL ödeme yapıldığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Cumhurbaşkanımız bu konuda yanıltılmış. 14 bin metre kare alanda kamulaştırmasız el atma vardır. Ve buna rağmen açılış yapılmıştır. Konyaaltı Sahil Projesi için 254 milyon para ödenmiştir. İhalesi yapılmış ve sonucunda iptal edilmemiştir. Buradan gelen gelir 8 buçuk milyonken, yıllık kira gelirinin 5 milyonu ecrimisil olarak Maliye Bakanlığına ödenmektedir. Belediyenin kasasından 2018 yılında çıkan para 10 milyon 706 bin 73 TL’dir. Bunu ihaleyi alan vatandaş cebinden bir kuruş çıkarmamıştır. Bunlar sizin paralarınızdır. 254 milyon ödenmiş ama karşılığında kalan para 3 milyon 300, belediyeden çıkan para 10 milyondur. Ben 5 yıllık süreçle göreve gelirken ’kimsesizlerin hakkını koruyacağım’ diye geldim, bu hakkı koruyacağım” dedi. Başkan Böcek, organize sanayi bölgesinde bulunan boru fabrikasının tapusunun 1 milyon 200 bin dolar olarak alındığını ve üretime başladığını ifade ederek, bu süre içerisinde fayton faaliyetleri sonlandırılarak vatandaşları mağdur etmeden işe başlattıklarını belirtti.



Böcek’ten film festivali açıklaması

Antalya Film Festivali’nin özüne döneceğini dile getiren Böcek, "Altın Portakal artık özüne dönüyor. 56’ncı Antalya Film Festivali’miz 25-26 Ekim-1 Kasım arası yapılacak. Sinemanın tüm paydaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Büyükşehir belediye başkanının siyasi görüşü ne olursa olsun, protokolü Antalyalı ile yapmalı. Bu zamana kadar yapılan protokoller kendi ekibiyle beraber yapılmıştır. Aynı zamanda 10’uncu Antalya Kitap Fuarı 21 Ekim’de, 22’nci Piyano Festivali 16-30 Kasım’da yapmayı hedefledik” diye konuştu. Antalya’da afet toplama merkezinin olmadığını işaret eden Böcek, seçim öncesi bunları tespit ettiklerini ve 40 dönümlük alanı bu merkez için kullanacaklarını söyledi. Başkan Böcek, son olarak şunları söyledi: "100 günlük süreçte çalışma arkadaşlarımızla beraber sorunları masaya yatırdık. Antalya’mızın yeniden sorunlarıyla ilgili çalışmamızı tüm paydaşlarımızla masaya yatırdık ve buna göre de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda 3’üncü raylı sistemin açılışı yapılmıştı. Seçim öncesi yapılan açılışta teknik anlamda 28 test vardır. Biz bunları tamamladık, çalışmalarımız devam ediyor 1 Ağustos itibariyle çalışmaya başlayacak. Bu testten de geçmiştir. Önümüzdeki süreçlerde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” Belediye Başkanı Böcek, borçlarla ilgili kendisine sorulan soruyu, "Her ay 40 milyon cebimizden yiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 16:46