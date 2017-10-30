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Bitlisli öğrenciler Antalya tatilinde

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı 'Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bitlis'ten Antalya'ya 196 öğrenci geldi. Bitlisli öğrenciler Belek'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün tatil yapacak

Bitlisli öğrenciler Antalya tatilinde

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı 'Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bitlis'ten Antalya'ya 196 öğrenci geldi. Bitlisli öğrenciler Belek'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün tatil yapacak

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:46
Bitlisli öğrenciler Antalya tatilinde
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şehit ve gazi yakını, terör mağduru, dezavantajlı bölgelerde eğitim gören 21 ilde 15 yaş altı ortaokul seviyesindeki 50 bin öğrenci, batıdaki 23 ilde 3 gün ağırlanacak. İller arasında kardeşlik köprülerinin kurulması, çocukların özgüven duygularının artırılması, öğrenciler arasında kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği duygularının pekiştirilmesi amaçlanan proje kapsamında Antalya'ya ilk kafile Bitlis'ten geldi. Bitlis'ten gelen 196 öğrenciyi Antalya Havalimanı'nda Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Antalya'dan öğrencilerle ilgili kamu kurumlarından yöneticiler karşıladı. Havalimanına gelen öğrencilere animatörler tarafından çeşitli gösteriler sunulurken, Antalyalı öğrenciler ise Bitlis'ten gelen misafir öğrencilere karanfil armağan etti. Öğrencileri karşılayan Vali Karaloğlu, bazılarıyla sohbet edip özçekim yaptı. Antalya'nın Bitlis ve Şırnak'tan 3 bine yakın öğrenci ve yöneticiyi konuk edeceğini belirten Vali Karaloğlu, şöyle dedi: "Bugün Bitlis'ten gelen ilk kafilemizi karşıladık. Onlara hoşgeldiniz diyoruz. İnşallah biz 7 hafta boyunca haftada 2 grup olarak bu projeyi devam ettireceğiz. Tabi projemizin paydaşları, sponsorları var. Büyükşehir belediyemiz yükümüzün büyük kısmını üstlendi. Biz çocuklarımızı Antalya'da 5 yıldızlı otellerimizde misafir edeceğiz. Antalya bir turizm şehri. Arzu ettik ki çocuklarımız gelmişken 5 yıldızlı otel görsünler, tatil beldelerini görsünler, 5 yıldızlı otelde kalmanın keyfine varsınlar. AKTOB aracılığıyla otellerimiz sponsor oldu. Buradan her birine teşekkür ediyorum. Hiçbir ücret ödemeden bu çocuklarımızı 5 yıldızlı otellerimiz misafir edecek."
Büyükşehir Belediyesi'nin de gezileri ve öğle yemeklerini düzenleyeceğini belirten Vali Karaloğlu, çocukların buradaki akranlarıyla kaynaşmalarını, güzel zaman geçirmelerini, güzel anılarla oturdukları kentlere döndükten sonra da buradaki izlenimlerini oradaki arkadaşlarına anlatmalarını amaçladıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Burada ileriye dönük dostluklar edinmelerini istiyoruz. İnşallah bu projenin amacına ulaşması için Antalya olarak elimizden geleni yapacağız. İlk kafile Belek bölgesinde bir 5 yıldızlı otelde misafir edilecek. Ama bütün şehri, tarihi ve turistik bölgeleri gezecekler. Yarın mesela Büyükşehir belediyemiz Tünektepe'ye çıkaracak, teleferiğe de binmiş olacaklar. Kaleiçi, müzeleri gezecekler" diye konuştu. Koordinasyonunu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede 30 Ekim- 17 Aralık tarihleri arasında 7 hafta boyunca ortalama 196'şar kişilik gruplar halinde haftada iki kafile Antalya'ya gelecek. Şırnak ve Bitlis'ten gelecek 2 bin 500'e yakın öğrenci, sponsorluk üstlenen beş yıldızlı 14 otelde konaklayacak. Öğrenciler Antalya'da teleferik, Tünektepe, Zıp Zıp Park, Kaleiçi, Antalya Müzesi, Konyaaltı Sahili, Lara bölgesi, Dokuma park alanı, akvaryum ziyareti gibi şehrin tarihi, kültürel, turistik özelliklerini yansıtan mekanlar ve bölgelere ziyaret gerçekleştirecek.
 

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İçişleri BakanlığıAntalyaBitlis
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