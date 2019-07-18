Bisikletlilerden kask kampanyasına destek

ANTALYA Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla başlattığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyasına, Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri de destek verdi. Her hafta düzenledikleri şehir içi turlarına katılan bisiklet sürücülerine kask kullanımını zorunlu kılan grup, kask kullanımının yaygınlaşması için çalışma yürütüyor. Kampanyaya sadece motosiklet sürücülerinin değil bisiklet sürücülerinin de dahil edilmesini isteyen grup üyeleri, vali ve belediye başkanları ile farkındalık turu düzenlemek istediklerini belirtti. Bisiklet turu öncesinde katılımcılara kaskın önemini anlatan Meral Tolunay, “Valimiz Münir Karaloğlu'nun bizzat denetimini yaptığı kask kullanma kampanyasını duyduğumuzda çok sevindik. Tüm iki teker sürücüleri aslında kaskın önemini çok iyi bilir. Ama etrafımıza baktığımızda, kask kullanımının bazı sürücüler tarafından ihlal edildiğini üzülerek görüyoruz. Yürütülen kampanya dahilinde sadece motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletler yer almış. Aslında biz isterdik ki, bu kampanya içine bisikletler de dahil olsun. İki teker ne olursa olsun, kask kafamızda olsun diyoruz. Çünkü bisikletten düşme durumunda bile kafamızı kaldırıma veya zemine çarpmamız söz konusu. Olası trafik kazasında kullandığımız kask kafamızı koruyacaktır" dedi. Grup adına konuşan Alpaslan Coşkunoğlu "Kaskı takmamak hayatı riske atmaktır. Biz kaskımızla bisikletlerimizi sürüyoruz. Bu durum, 5 yıl önceki kuruluşumuzdan bu yana böyle. Turlarda kask vurgusu yaptık ve ısrarla yapmaya da devam edeceğiz. Kaskını yanına almadan gelen üyelerimizi tura dahil edemiyoruz. Günlük hayatta da her zaman iki teker üstünde kask takmalarını öneriyoruz" diye konuştu.