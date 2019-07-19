Bisikletçilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret

ZİYARETE, Antalya TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Bisiklet Severler Derneği üyeleri Mustafa Algan Meral Tolunay, Mahmut Kurtar, Zeynep Güzel ve Aslı Nur katıldı. 12 bin üyesi ile Avrupa'nın en büyük ve aktif bisiklet kulübü olduklarını vurgulayan Mustafa Algan, amaçlarının bisikleti sevdirmek ve ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Doğa sevgisi ve çevre duyarlılığını geliştirmek, gençleri spora yönlendirip madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için projeler yaptıklarını belirten Algan, “Sosyal farkındalık yaratmak için turlar yapıyoruz. Narkotikle mücadele konusunda bir projemiz oldu. Ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdik. Barınaklara turlar düzenleyip, yardımlar yapıyoruz. Antik kentlere gidip tarihimizi anlatıyoruz" dedi.



KASK ZORUNLU

'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesini çok beğendiklerini aktaran grup üyeleri, yakın bir zamanda bisikletlilerinde bu projeye dâhil olmasını istediklerini belirterek, derneğe katılmak için tek ve en önemli şartlarının kask kullanma zorunluluğu olduğunu söyledi. Vali Münir Karaloğlu ise çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmeleri için spora ve sanata yönlendirmenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Antalya'da bisiklet kullananları eğitmek ve bisiklet kullanımını arttırmak istediklerini söyledi. Vali Münir Karaloğlu'nun bisiklet organizasyonlarına ve bisikletçilere verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür eden grup üyeleri Vali Karaloğlu'na formalarını hediye etti.