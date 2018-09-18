Bisiklet yolu ihalesi 2 Ekim’de yapılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in büyük önem verdiği, planlama ve onay sürecinde sona gelinen bisiklet yolu projesi hayat buluyor. Çevreye duyarlı, sağlıklı ve çağdaş bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını Antalya’da yaygınlaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı’ndan Lara’ya uzanan bisiklet yolları projesini 2 Ekim’de ihaleye çıkarıyor.



90 günde tamamlanması hedefleniyor

İnşaat, elektrik ve peyzaj işlerinden oluşan Antalya Şehiriçi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı Yapım İşi ihalesi açık ihale usulü ile gerçekleşecek. Proje, ihale tarihinden sonra yapılacak yer tesliminin ardından 90 günde tamamlanacak.



28 kilometreye çıkarılacak

Tamamlanan Antalya Yaşam Parkı projesi içerisindeki bisiklet yolu da dahil olmak üzere Antalya şehir merkezinde Teomanpaşa, Milli Egemenlik, Hasan Subaşı Caddeleri, Eski Lara Yolu ve Rauf Denktaş Caddesi üzerinde birbiriyle bağlantısı olmayan 20 kilometrelik bisiklet yolu, yeni proje ile birbirine bağlanarak yaklaşık 28 kilometreye çıkarılacak. Mevcut yollar rehabilite edilerek 8 kilometre yeni bisiklet yolu imal edilecek. Antalyalılar şehir merkezinde Konyaaltı’ndan Lara’ya güvenle pedal çevirebilecek.



Konyaaltı’ndan Lara’ya uzanacak

Konyaaltı-Lara kesintisiz bisiklet yolu güzergahı ise şöyle; Liman Kavşağı’ndan başlayarak Konyaaltı Sahili-Dumlupınar Bulvarı-Hasan Subaşı Parkı- Teomanpaşa Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi- Hasan Subaşı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Caddesi-Işıklar Caddesi-Tevfik Işık Caddesi-Eski Lara Yolu-Düden Park içi-2134. Sokak-Çağlayangil Caddesi-Rauf Denktaş Caddesi.