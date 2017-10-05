Bisiklet turu için toplantı yapıldı

KUMLUCA Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Hakkı Uzun başkanlık etti. Toplantıya Kumluca Kaymakamı Hüsamettin Çetinkaya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Bölge Trafik Amiri Ramazan Canbaş katıldı.
2 saat süren toplantıda Kumluca İlçe Merkezinden başlayıp Fethiye de sona erecek 2. Etap 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu için bir dizi kararlar alındı. Alınan kararlara göre, ilçe merkezinden başlayacak start alanındaki düzenlemeyi Kumluca Belediyesi üstlenecek. Yol güvenliğini Bölge Trafik Amirliği Ekipleri sağlayacak. Seyirci artırma işini de Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü sağlayacak. Görsellik işini de Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa gerçekleştirecek.
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