Binlerce Antalyalı dev bayrak ve meşalelerle yürüdü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta fener alayı düzenlendi. Etkinliğe Antalyalılar saatler öncesinden geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katıldığı etkinlikte, Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 21.30’u gösterildiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik dev bayrak açıldı. Yürüyüş, 'Cumhuriyet için Antalya el ele' yazılı döviz eşliğinde başlayan başladı. Geniş güvenlik önleminin alındığı alaya katılamayan vatandaşlar da balkonlardan bayrak sallayarak destek verdi. Gencinden yaşlısına 7’den 70’e binlerce kişi, Konyaaltı Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar atarak yürüdü. Antalyalılar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Şebnem Ferah konseriyle de coşkularını devam ettirdi.