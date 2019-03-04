Biber üretim merkezi Demre

DEMRE'de 15 bin 582 dekar sera alanın 8 bin 187 dekarında biber üretimi yapılıyor. Yılık turfanda biber üretimi 95-100 bin ton civarında. Biberden sağlanan gelir ise yaklaşık 210 milyon lira. Seracılıktan sağlanan gelirin yarıya yakını biber üretiminden sağlanıyor. Yaklaşık 16-17 tür biber üretilen Demre'nin kendi adını taşıyan 'Demre sivrisi' adında bir marka biberi de bulunuyor. Demre Toptancı Hali'nde Demre sivrisi 8 lira, çarli 7 lira, acı çarli 7.5 lira, dolma biber 9 lira, kapya 6.5 lira, Macar çarli 7 lira, Macar dolma 5.80 lira, köy biberi 9.50 lira, üç burun 9.50 lira, kol sivri 11 lira, kampari 9.50 lira, yeşil Şili 9.50 lira, kırmızı Şili 13 lira, California harikası yeşil, sarı ve kırmızı 8 liradan satılıyor. Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Seracılık için Demre'nin özel bir iklimi var. Üç tarafı dağlarla çevrili. Sadece güneyi Akdeniz'e açılıyor. Bu nedenle kış mevsiminde Türkiye'nin en sıcak yeri. Biber üretimi için kışın uygun sıcaklık var. Türkiye'nin kış mevsiminde örtü altındaki en kaliteli biberi Demre'de üretiliyor. Üretimde hastalıklarla mücadelede biyolojik yönetmeler kullanılıyor. Hastalıklara karşı ilaç yerine faydalı böcekler kullanılıyor. Kalıntı sorunu yok. Bu nedenle Avrupa ve Balkan ülkeleriyle Rus cumhuriyetlerine sorunsuz şekilde ihraç ediliyor. Biber üreticisinin tek sorunu yüksek girdi fiyatları. Şu andaki biber fiyatları yüksek gibi görünse de girdi fiyatları karşısında yetersiz. Tek isteğimiz devletin girdi fiyatlarını düşürmesi, verilen tarımsal desteği artırması. Demre'nin özel biber üretim merkezi olarak planlanması" dedi.