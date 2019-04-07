Berivan ve Esra'nın öldürülmesinde 19 yıl sonra sürpriz gelişme

​KEPEZ'DE, Baraj Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Ocak 2000 tarihinde okula gitmek üzere çıkan, ancak kendilerinden bir daha haber alınamayan Berivan ve Esra Aydın kardeşler, bir hafta sonra Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda boğularak öldürülüp, ağaca bağlanmış halde bulundu. Kriminal ekipleri olay yerinde ipucu olabilecek bütün delilleri topladı. Habipler İlkokulu'na giden iki kız kardeşin okul önlükleri ile ölü olarak bulunduğu ağacın yanında bir kağıt parçası ve mavi yeşil renklerde ip ile tel parçaları bulundu. Elleri önlük kuşaklarıyla önce birbirlerine, daha sonra ağaca bağlanan kardeşlerden Berivan'a tecavüz edildiği, Esra'ya ise bir cisimle fiili livatada bulunulduğu ortaya çıktı.



200 KİŞİ GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada 200'e yakın kişi gözaltına alınıp bırakıldı. Bu kişilerden alınan kıl ve kan örnekleri, Ankara'daki Jandarma Kriminoloji Laboratuvarı'nda incelendi, ancak sonuç alınamadı. Esra ve Berivan'ın anne ve babası İsmail ve Tasiha Aydın, bir yıl sonra Antalya'dan taşındı.



İHBAR ÜZERİNE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Olaya ilişkin kısa süre önce emniyet birimlerine yapılan bir ihbar savcılığı harekete geçirdi. Geçen ay sona eren başka bir davada, tecavüz ve cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezası alan E.E.'nin, cinayetin işlendiği tarihlerde Antalya'yı terk ettiği yönündeki iddiayı dikkate alan savcılık, Aydın kardeşlerin öldürülmesine ilişkin dosyayı yeniden açmaları için polise talimat verdi. Dosya üzerinde çalışmalarını sürdüren polis, E.E.'nin DNA örneğini, ölen kardeşlerin üzerinde bulunan ve zanlıya ait olduğu düşünülen kıl örneğinin DNA'sı ile karşılaştıracak.