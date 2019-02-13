Belgesi olmayan emlak satışı yapamayacak

ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolu kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 'Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5' ve 'Emlak Danışmanı Seviye 4' mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları, şubat ayından itibaren Antalya'da yapılacak. ATSO Başkanı Davut Çetin, yapılan düzenleme ile artık mesleki yeterlilik belgesi olmayanların emlak satışı yapamayacağını belirtti. Taşınmaz Ticareti'ne dair düzenlemenin 05.06.2018 tarihli 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Çetin, şunları kaydetti; “Artık mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar emlak satışı yapamayacak. 05.06.2018 tarihinden itibaren emlak ticareti yapanların temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca yine ilgili yönetmelik ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine 18 ay içerisinde sahip olmaları zorunlu hale getirildi. İl Ticaret Müdürlükleri, artık mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere 'Yetki Belgesi' vermeyecek."

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTİSNASI

Başkan Davut Çetin, halihazırda istenen yeterliliğe sahip emlak ticareti ile uğraşan işletmelerden yeni şartların talep edilmeyeceğini kaydederek; ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından mezun olanlar ile yönetmeliğin yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 'MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' şartı aranmayacağını ifade etti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Başkan Davut Çetin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokol ile anlık olarak taşınmaz ticareti işlemlerini gerçekleştiren işletmedeki çalışanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadıklarının denetlenebileceğini belirterek, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile tüm alım satım işlemleri kayıt altına alınacak ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletme yetkilileri veya çalışanları bu sistem üzerinde işlem yapamayacaklar" dedi. Başkan Davut Çetin, Antalya'da gerçekleştirilecek 'Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)' ve 'Emlak Danışmanı (Seviye 4)' mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına firma yetkililerinin ve çalışanlarının şubat ayından itibaren başvurabileceğini ve detaylı bilgileri ATSO Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nden (ATSO MESEM) alabileceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 10:44