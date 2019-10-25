Belediye personeli yangın eğitimi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan eğitim uzmanı Hasan Altuntaş, belediye birim müdürleri ve belediye personeline olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler, alınacak önlemler, yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgiler verdi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz ise deprem, sel, hortum ve fırtınalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler hakkında sunum gerçekleştirdi. Eğitimin ardından personele, yangın anında yapılacaklar ve yangına yaklaşım yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Bir el arabasının içerisine benzin ve mazot dökerek yakan itfaiye ekipleri, temsili araç yangınına yangın tüpüyle nasıl müdahale edileceği gösterdi.