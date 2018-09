Belediye otobüsü şoföründen yolculara çiçek

DAHA çok içinde kavgalarla gündeme gelen toplu ulaşım araçlarında, Antalya'dan farklı ve güzel bir görüntü yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım aracını kullanan Bahadır Mıllık, çevresindekilerin, şoförlerin 'kaba' olduğuna yönelik söylemlerinden rahatsız oldu. Mıllık, bu algıyı değiştirmek için kendi imkanlarıyla aldığı çiçekleri, 21 Eylül günü otobüse her binen yolcuya verdi. Yolcuları selamlayarak karşılayan Mıllık'ın bu jesti, otobüsün kameralarına yansıdı. Şoförlerin bu tavrına çok alışkan olmayan yolcuların şaşırarak çiçekleri alması da ortaya hoş görüntüler çıkardı. Şoför Mıllık ve yolcuların gülümseten kısa sohbet ve görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.



AKLINDA KALAN EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANLARIN MUTLU OLMASI



Bahadır Mıllık, yolcuların şoförleri genelde kaba ve kötü yorumladığını belirterek, “İçimizde öyle insanlar olabilir fakat iyi arkadaşlarımız da var. Bunu kanıtlamak istedim. Farklı bir uygulama ile güne başlamak istedim. Yolcular çok sevindi, ben çok daha mutlu oldum. Çok farklı tepkiler aldım. Kahkaha atanlar da oldu, teşekkür edenler de. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. O günden aklımda kalan en önemli şey binen her insanın mutlu olması" dedi.



HAYATININ İLK ÇİÇEĞİ ŞOFÖRDEN



En çok yaşlıların çiçeklere sevindiğini belirten Mıllık, bir kadının söyleminin kendisini çok güldürdüğünü söyledi. Mıllık, şöyle devam etti: “Kadın bana, çiçeklerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Kadın '30 yıllık eşim bile bana hiç çiçek almadı, hayatımda ilk defa bir erkek bana çiçek verdi' dedi." Mıllık, otobüsten her insanın teşekkür ederek yoluna devam ettiğini söyledi.