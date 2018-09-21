Bekçi geldi suç azaldı

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 ay önce göreve başlayan 250 gece bekçisi, özellikle hırsızların korkulu rüyası oldu. Gece kartalları ismiyle göreve başlayan bekçilerin hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını büyük ölçüde azalttığını kaydeden Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, bekçi sayısının artırılmasını istedi.

GÖRÜŞLER OLUMLU

Bekçilerin 4 aylık görev süresini Hürriyet’e değerlendiren Başkan Alp, “Bekçilerimizin görev yaptığı mahallerdeki muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Hem vatandaşımızdan hem de muhtarlarımızdan olumlu dönüşler oluyor. Polisimizin görev yapamadığı noktalar bekçilerimiz tarafından dolduruluyor” dedi.

BEKÇİ İSTİYORUZ

“Bekçi düdüğü bize güven veriyor” diyen Alp, şöyle devam etti: “Valimiz ve emniyet müdürümüzden bekçi sayısının artırılmasını ve özellikle kenar mahallerde bu personelimizin görevlendirilmesini istiyoruz. Çünkü muhtarlarımızın bu konuda yoğun bur talebi var. Bazı muhtarlarımız her gün arayıp ‘Biz de bekçi istiyoruz’ diye beni sıkıştırıyor.”

SAYI ARTIRILMALI

Antalya’nın nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Güzeloba’da bekçilere yönelik ilginin en yüksek seviyede olduğunu kaydeden Muhtar Yusuf Elmas, “Tek sıkıntımız bekçi sayısındaki yetersizlik. Eğer sayı artırılırsa bekçilerin özellikle gece saatlerinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu konudaki taleplerimizi de ilgili makamlara aktardık” diye konuştu.