ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 ay önce göreve başlayan 250 gece bekçisi, özellikle hırsızların korkulu rüyası oldu. Gece kartalları ismiyle göreve başlayan bekçilerin hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını büyük ölçüde azalttığını kaydeden Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, bekçi sayısının artırılmasını istedi.
GÖRÜŞLER OLUMLU
Bekçilerin 4 aylık görev süresini Hürriyet’e değerlendiren Başkan Alp, “Bekçilerimizin görev yaptığı mahallerdeki muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Hem vatandaşımızdan hem de muhtarlarımızdan olumlu dönüşler oluyor. Polisimizin görev yapamadığı noktalar bekçilerimiz tarafından dolduruluyor” dedi.
BEKÇİ İSTİYORUZ
“Bekçi düdüğü bize güven veriyor” diyen Alp, şöyle devam etti: “Valimiz ve emniyet müdürümüzden bekçi sayısının artırılmasını ve özellikle kenar mahallerde bu personelimizin görevlendirilmesini istiyoruz. Çünkü muhtarlarımızın bu konuda yoğun bur talebi var. Bazı muhtarlarımız her gün arayıp ‘Biz de bekçi istiyoruz’ diye beni sıkıştırıyor.”
SAYI ARTIRILMALI
Antalya’nın nüfus bakımından en büyük mahallesi olan Güzeloba’da bekçilere yönelik ilginin en yüksek seviyede olduğunu kaydeden Muhtar Yusuf Elmas, “Tek sıkıntımız bekçi sayısındaki yetersizlik. Eğer sayı artırılırsa bekçilerin özellikle gece saatlerinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu konudaki taleplerimizi de ilgili makamlara aktardık” diye konuştu.
Bekçi geldi suç azaldı
Antalya’da 4 ay önce göreve başlayan gece bekçileri, özellikle hırsızların korkulu rüyası oldu. Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, “Bekçi geldi suç azaldı. Personel sayısının artırılmasını istiyoruz” dedi
ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 ay önce göreve başlayan 250 gece bekçisi, özellikle hırsızların korkulu rüyası oldu. Gece kartalları ismiyle göreve başlayan bekçilerin hırsızlık ve mala zarar verme olaylarını büyük ölçüde azalttığını kaydeden Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, bekçi sayısının artırılmasını istedi.