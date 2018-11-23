Bedenleriyle altın oranı oluşturdular

MURATPAŞA Belediyesi’nin Antalya’nın sosyo-ekonomik imkânları en kısıtlı mahallesi Yeşildere ya da bilinen ismiyle Zeytinköy’de çalışmalarını sürdüren Destek Eğitim Kursu, Dünya Altın Oran Günü olarak da bilinen 23 Kasım Fibonacci Günü’nde sıra dışı bir etkinlikle kutladılar. 96 öğrenci, matematik öğretmenleri eşliğinde yan yana gelerek 12. ve 13. yüzyıllar arasında İtalya’da yaşamış matematikçi Leonardo Fibonacci’nin sayı dizisin sabit oranının Latincedeki ifadesi ‘Fi’ harfi şekil karşılığı olan altın oran spiralini oluşturdu. Öğrencilerin yan yana gelerek oluşturduğu altın oran sembolü havadan da görüntülendi.