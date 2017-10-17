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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
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Başpehlivan Ali Gürbüz Kore belgeselinde

Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Güney Kore Skylife Televizyonu için hazırlanan ‘Asırlar boyu güç’ (Strength through the ages) adlı belgesele konu oldu

Başpehlivan Ali Gürbüz Kore belgeselinde

Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Güney Kore Skylife Televizyonu için hazırlanan ‘Asırlar boyu güç’ (Strength through the ages) adlı belgesele konu oldu

17 Ekim 2017 Salı 12:10
Başpehlivan Ali Gürbüz Kore belgeselinde
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YÖNETMENLİĞİNİ Hye-jung Sung’un yaptığı ve Türk Yağlı Güreşleri’ni konu alan belgeselin çekimleri 4-14 Eylül tarihleri arasında Edirne Kırkpınar ve Ali Gürbüz’ün kamp yaptığı Elmalı’da gerçekleştirildi. Belgeselde, Ali Gürbüz’ün 1988’de Kırkpınar altın kemerini, Antalya’ya getiren ilk başpehlivan Recep Gürbüz’ün oğlu ve dedesi Mehmet Öztürk tarafından güreşe teşvik edildiği bilgilerine yer verildi. Türkiye’de yağlı güreşlerin asırlar boyu, babadan oğula geleneksel bir spor olduğu temasının işlendiği belgesel, Güney Kore Skylife Televizyonu’nda Aralık ayında yayımlanacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Muratpaşa Belediyesi BaşpehlivanıALİ GÜRBÜZGüney Kore Skylife Televizyonu
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