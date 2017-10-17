Başpehlivan Ali Gürbüz Kore belgeselinde

YÖNETMENLİĞİNİ Hye-jung Sung’un yaptığı ve Türk Yağlı Güreşleri’ni konu alan belgeselin çekimleri 4-14 Eylül tarihleri arasında Edirne Kırkpınar ve Ali Gürbüz’ün kamp yaptığı Elmalı’da gerçekleştirildi. Belgeselde, Ali Gürbüz’ün 1988’de Kırkpınar altın kemerini, Antalya’ya getiren ilk başpehlivan Recep Gürbüz’ün oğlu ve dedesi Mehmet Öztürk tarafından güreşe teşvik edildiği bilgilerine yer verildi. Türkiye’de yağlı güreşlerin asırlar boyu, babadan oğula geleneksel bir spor olduğu temasının işlendiği belgesel, Güney Kore Skylife Televizyonu’nda Aralık ayında yayımlanacak.

