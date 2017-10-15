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Başkanların mutlu günü

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın kızı Bilgesu Çandır, hayatını Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar’ın oğlu Serkan Çavdar’la birleştirdi

Başkanların mutlu günü

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’ın kızı Bilgesu Çandır, hayatını Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar’ın oğlu Serkan Çavdar’la birleştirdi

15 Ekim 2017 Pazar 14:55
Başkanların mutlu günü
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DÜĞÜN törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Maliye eski Bakanı Masum Türker, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Mehmet Günal, Niyazi Nefi Kara, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, ATSO Başkanı Davut Çetin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş,Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamu kurumlarının il müdürleri, ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Meclis ve komite üyeleri çiftin akrabaları ile çok sayıda davetli katıldı.

6 şahitli nikah

6 kişinin şahitlik ettiği nikahı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Nikahta, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Maliye eski Bakanı Masum Türker, Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, İstanbul Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, Atila Akat, Yahya Arıkan, şahit oldu. Evlilik cüzdanını Vali Karaoğlu’na vermesi için teslim eden Başkan Böcek, Bilgesu-Serkan çiftinden Türkiye Cumhuriyetine yararlı çocuklar yetiştirmesini istedi. Evlilik cüzdanını genç çifte teslim eden Vali Karaloğlu, mutluluklar diledi. Çavdar çifti, müzik eşliğinde bol bol oynayıp dans ederken, davetliler de onlara eşlik etti.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 15:03
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