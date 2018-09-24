Başkanlar aşure dağıttı

KEMER Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure etkinlikleri devam ediyor. Aşure dağıtımının üçüncü durağı Kemer Sebze Pazarı oldu. Pazar girişinde kurulan stantta kazan başına geçen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül, Kemer halkına, turistlere ve pazar esnafına aşure dağıttı. Etkinliğe belediye meclis üyeleri Semih Top ile Recep Yılmaz da katıldı.

'AŞIMIZI PAYLAŞMAYA BEKLİYORUZ'

Ramazan ayında olduğu gibi Muharrem ayında da paylaşım ruhunu yaşattıklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, "Beldibi'nden Çıralı'ya kadar 12 mahallemizde aşure ikramlarımız devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi ve ilçemizdeki misafirlerimizi aşımızı paylaşmaya bekliyoruz. Belediye olarak 10 yıldır bu etkinlikleri düzenliyoruz. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

MAHALLE MAHALLE AŞURE İKRAMI

Kemer Belediyesi'nin aşure ikramları önümüzdeki günlerde Kemer giyim pazarı, Çamyuva semt pazarı, Arslanbucak semt pazarı, Beldibi semt pazarı, Kuzdere semt pazarı, Göynük semt pazarı ve Çıralı semt pazarında devam edecek.