Başkan Uysal’dan birlik ve beraberlik vurgusu

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, haftasonu Van Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, illerinin düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümleri dolayısıyla düzenlendikleri etkinliklere katıldı. Başkan Uysal’ın ilk durağı Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Antalya Şubesi’nin Düzlerçamı piknik alanında Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği etkinliğe katıldı. Etkinlikte bir araya gelen Vanlılarla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Uysal, ardından Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlendiği geceye katıldı.



"Burada sivil toplum merkezimiz de var"

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Uysal, Urfalı Antalyalılarla ve Antalyalı Urfalılarla gurur duyduğunu dile getirdi. Urfalıların Antalya’nın çok özel bir bileşeni, çok özel bir kültürel rengi olduğunu ifade eden Uysal, "Bizim çevremizdeki Urfalı komşularımız, haddimiz olmadan da söylüyoruz, akil baliğ, dengeli, düzgün şehrimize, insanlığa ne katkı koyabiliriz diyen insanlar. Burada sivil toplum merkezimiz de var. Herkes hamurunu, harcını birleştiriyor ve ekmeğe çeviriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun ve gelecek kuşaklara demokratik bir kültür içinde omuz omza, kol kola yaşamayı Allah nasip etsin" diye belirtti. Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Hıdır Dağtekin, Başkan Uysal’a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Gecede ayrıca Antalya Anadolu Dernekleri Başkanı Hıdır Turan ise Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin anlattığı şiirini okudu. "Sevgi Döşeli" isimli şiirin “Proje çok güzel, muhteşem mimari, görmedim böyle bir şey gezdim diyarı. Ümit Başkan sağ olsun, onundur başarı, baktım içinde vatan döşeli” kıtası ise alkışlarla karşılandı. Şanlıurfalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği gece hep birlikte çekilen halaylarla sona erdi.