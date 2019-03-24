Başkan Uysal, Üreten Eller Bahar Şenliği'ni ziyaret etti

MURATPAŞA Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle 14 ayrı merkezde, 46 atölye ve 67 branşta düzenlendiği meslek edindirme ve sanat kurslarına katılan 4 bine yakın kursiyerin el emeği göz nuru ürünleri, Aydın Kanza Parkı'nda Antalyalılarla buluştu. Üreten Eller Bahar Şenliği'nde, çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, stantlarda yağlı boya tablolardan keçe işlerine, nakışlara, örgülere yıl boyunca ürettikleri binlerce parça ürünü sergiledi. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği şenliğin ziyaretçileri arasında Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da yer aldı. Başkan Uysal, eşiyle birlikte tüm stantları gezerken pazar ve market alışverişlerinde kullanmak üzere el örgüsü file satın aldı. Başkan Uysal'ın satın aldığı fileler, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kadın Girişimcilik Kooperatifi işbirliğiyle Yeşildere Mahallesi'nde ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de kadınlara yönelik bir projeyle ortaya çıktı. Kooperatifin eğitmenleri mahallede bulunan Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde yaklaşık 2 ay önce alışveriş filesi yapımına yönelik bir atölye çalışmasına başladı. Mahalleden yaklaşık 30 kadın bu atölyeye katıldı. File örgüsünü öğrenen kadınların yaptığı rengarenk alışveriş fileleri de ilk kez Üreten Eller Bahar Şenliği'nde satışa sunuldu. Tanesi 15 liradan satılan fileler şenlikte büyük ilgi görürken Başkan Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Belediyesi de filelerden satın alarak kadınların üretimine destek oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 12:00