Başkan Uysal, sergi açılışına katıldı

TÜRK resim sanatında 'resmin şairi' olarak tanınan Devrim Erbil'in 'Tapestri (Halı/Resim) Sergisi' Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalyalı sanatseverlerle buluştu. İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde ve Şebnem Bahar'ın sanat koordinatörlüğünde gerçekleşen serginin açılışı Antalya'nın iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la katıldı. Sergide sanatçının, çok özgün yöntemlerle halıya dönüştürülen resimleri ve resimlerin halı formları yer alıyor. Açılışta konuşan Devrim Erbil, resmi yalnızca duvarlara asılan tablolar olarak görmediğini, bu nedenle de çoğu resimlerini farklı objelere dönüştürdüğünü söyledi. Bu anlayışla vitray, marküteri ve halılar üreten Erbil, Türk kültürünün en dinamik sanatsal unsurlarından biri olarak halıyı gördüğünü kaydetti. Çocukluğunda halı dokuyan halalarından etkilenerek halıyı sevmeye başlayan Erbil, halıyı daha estetik bir sanat nesnesine ulaştırmak için en önemli resimlerini halıya dönüştürdüğünü söyledi. Dünyanın önemli müzelerinde ve koleksiyonlarında resimleri bulunan ve bugüne kadar sanatına ilişkin çok sayıda kitap yazılan sanatçının 'Tapestri (Halı/Resim) Sergisi', 8 Nisan'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ücretsiz gezilebilecek.