Başkan Uysal Rusya'da

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 11 Ekim'de başlayacak 3. Kaleiçi Oldtown Festivali'nin daveti ve kardeş şehir görüşmeleri için Rusya'nın Krasnogorsk kentine gitti.

Başkan Uysal Rusya'da
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BAŞKAN Uysal, kardeş kent görüşmelerini başlatmak ve 11-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kaleiçi OldTown Festivali'ne davet için 3 günlük bir programla Rusya'nın Krasnogorsk kentine gitti. Krasnogorsk'da 'Şehir Günü' dolayısıyla düzenlenecek çeşitli festivaller ve açılışlara katılacak olan Başkan Uysal, Krasnogorsk Belediye Başkanı ve davetli şehirlerin yetkililerine bu yıl Rusya'nın onur konuğu ülke olarak katılacağı 3. Kaleiçi Oldtown Festivali'nin davetiyelerini takdim edecek. Başkan Uysal, Krasnogorsk'da ayrıca Fransa, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Letonya ve Beyaz Rusya'dan davetli şehirlerle birlikte bir çalışma toplantısı da gerçekleştirecek.

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