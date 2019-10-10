Başkan Uysal: Pamfilya ruhunu sürdürüyoruz

MURATPAŞA Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi OldTown Festivali için Antalya'da bulunan 24 ülke 48 şehirden heyetler, Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak yer aldığı ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival, Pakistan'dan Cezayir, İtalya, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 kıtadan Kaleiçi gibi gündelik hayatın devam ettiği antik şehirlere sahip kentleri buluşturdu.Belediye kültür salonunda heyetleri ağırlayan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, yaşayan antik kentlerin insanlığın geçmişinde yer alan güzel şeylerin teminatı olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi:“Yaşayan antik kentlerin korunması, insanlığın kendi varlığının korunmasıdır. Yeterince koruyabilmeniz için aynı zamanda gerektiği şekilde, zarar vermeden kullanmanız gerekir. Bizim bu festivalle yapmaya çalıştığımız şey antik kentimizin atmosferini yaşamak bütün antik kentlerin korunmasına katkıda bulunmak, sizin o güzel kentlerinizle işbirliği içinde olmak."Antalya ve bölgesinin antik çağdaki adının Pamfilya olduğunu belirten Başkan Uysal, Pamfilya'nın farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer anlamına geldiğini kaydetti. Başkan Uysal, “21'inci yüzyılda hala Pamfilya ruhunu sürdürüyoruz" dedi. Konuklarına “Kendinizi evinizde hissediniz" diye seslenen Başkan Uysal, “Kaleiçi'nin her köşesinde bir konser sergi ya da farklı bir etkinlik göreceksiniz. Bu arada fırsat bulursanız falezlerdeki tahta plajlarımızdan da yararlanmayı ihmal etmeyin. Her şeyin tadını çıkarmanızı diliyoruz. Eminiz ki unutulmaz anılar ve güçlü yeni dostluklarla buradan ayrılacaksınız" şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından kent heyetlerine, günün anısına Antalya'nın simge tarihi eserlerinden, Kaleiçi'nin en görkemli girişi Hadrianus Kapısı'nın resmedildiği tablo takdim edip selamlarken günün sürprizi İtalya'nın Gradara heyetinden geldi. Aralarında Belediye Başkanı Filippo Gasperi'nin de bulunduğu heyet Başkan Uysal'a kendi resminin olduğunu bir tablo hediye etti.