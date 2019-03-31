Başkan Uysal oyunu kullandı

MURATPAŞA Belediye Başkanı Uysal ve eşi Ümran Uysal, saat 11.00'de oyunu kullanmak üzere Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu'na geldi. Başkan Uysal, okula girerken vatandaşlarla tek tek selamlaştı. 1139 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Uysal, önceliği eşi Ümran Uysal'a verdi. Kimliğini gösterip, oy pusulası ve zarflarını alan Uysal, şeffaf sandığa oyunu attı. Oy kullandıktan sonra açıklamada bulunan Ümit Uysal, “Seçim demokrasinin tek unsuru değil ama en önemli unsuru. Bir kez daha seçimlerimizi yaptık. Milletimizin, komşularımızın, toplumumuzun iradesi ile inşallah ülkemiz için, Antalya'mız için insanlık için hayırlı olur. Daha iyi bir gelecek için vesile olur. Bütün komşularımıza saygılarımı sunuyorum, oyları hayırlı olsun" dedi.