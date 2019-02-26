Başkan Uysal: Kimseyi kaderine terk etmeyiz

MURATPAŞA Belediyesi'nin 'Biz size geliyoruz' sloganıyla düzenlendiği halk günlerinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçeyle aynı ismi taşıyan Muratpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Tarık Akan Parkı'ndaki toplantıda konuşan Başkan Uysal, halk günü içi parkı dolduran çocuklar, gençler ve yaşlılarla selamlaştı, "Komşularım" diye seslendiği mahalleliyle sohbet etti.

'YOL DA YAPTIK GÖNÜLLER DE'

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da geride kalan 5 yıl içinde bir medeniyet örneği oluşturma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. “Tasada ve kıvançta beraber olamadan, olanı olmayanı buluşturamadan, yolumuzu sokağımızı yaptığımız gibi gönülleri de yapmadan bir medeniyet teşekkül ettirmemiz mümkün değil" diyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da hep bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

BÖBÜRLENMEYE HAKKIMIZ YOK

5 yıl içinde hayata geçirdikleri projelerle Muratpaşa'yı Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri haline getirdiklerini kaydeden Başkan Ümit Uysal, sosyal hizmet çalışmalarının bu projeler içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Doğrudan ya da dolaylı olarak 100 bin kişiye ulaşan bir sosyal hizmet ağına sahip olduklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: "Yaşlı ve engelli hizmetleri, şiddete uğrayanlarla ilgili hizmetlerimiz, kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, gençlik merkezimiz, yurtlarımız, burslarımız. Sosyo-ekonomik şartlar böyle olduğu sürece komşularımızı toparlamaya devam edeceğiz. Biz kimseyi kaderine terk etmek istemeyiz. Elde imkanlar çerçevesinde, gücümüz neye yetiyorsa insanlarımızı toparlamak istiyoruz. Bizim sosyal yardımlarımızı bir yardımı alan bilir birde Allah bilir. Helali hoş olsun. Zaten milletin vergisini harcıyoruz kardeşim, cebimizden mi yapıyoruz? Milletin vergisini harcıyoruz. Böbürlenmeye hakkımız yok."

DEVAM EDECEK

Bu anlayışın aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi'ni, Muratpaşalıların ve hatta Antalyalıların denetleyebildiği bir kurum haline getirilmesini sağladığına dikkati çeken Ümit Uysal, “Biz Muratpaşa'mızda ayrı gayrı olmayan, insanların kamuyu denetleyebildiği, milletimizin çıkarları dışında hiçbir çıkarı önde tutmayan bir yaklaşım içerisindeyiz" diye konuştu. Muratpaşa'da dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen barışı, huzuru, dayanışmayı, sevgi ve saygıyı egemen kılmayı başardıklarını belirten Başkan Uysal, “Bunun sizlerin desteğiyle devam edeceğinden hiçbir şüphem yok" dedi.