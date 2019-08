Başkan Uysal: "Kaleiçi Old Town Festivali’ne rekor katılım bekliyoruz”

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya’nın Ryazan kentinde düzenlenen 2. Uluslararası Antik Kentler Formu kapsamında temaslarını tamamlayarak Antalya’ya döndü. Bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’ne ilişkin sunumların ve davetlerin yapıldığı çalışmaları değerlendiren Başkan Uysal, temaslarını son derece verimli geçtiğini söyledi. Antalya’nın turizm ve tarıma dayalı ekonomisiyle her şey dahil sistemini en iyi uygulayan destinasyon olduğunun altını çizen Başkan Uysal, ama Antalya’nın sahip olduğu potansiyelin ve yeteneklerinin deniz kenarı turizmiyle sınırlı olmadığına dikkat çekti. Uysal, "Tarihsel ve kültürel olarak dünyanın en zengin noktalarından biriyiz. Sahip olduğumuz bu zenginliğin hem turistik hem ticari hem de kültürel olarak şehir içine yansımasını istiyoruz. Şehir içine turist almak istiyoruz. Buna dönük olarak Kaleiçi Old Town Festivalimizi başlattık. Bu yıl 4’üncüsünü yapacağız. Tabi bir festivali yaparken onun bir teması, bir içeriği, bir fikri olması gerekiyor. Biz diyoruz ki, ‘Dünyada yaşayan antik kentler, kültür, sanat ve estetik gibi gerileyen konuların gerilemesinin önünde engeldir.’ Yani insanlığa kendi kültürel ve sanatsal birikimini hatırlatır. Yaşayan antik kent bir estetik bir birikimdir. Bir kültürel birikimdir. Bir tarihi birikimdir" ifadelerinde bulundu.



"İtalya ve Rusya'da verimli çalışmalar gerçekleştirdik"

Bu çerçevede Kaleiçi Old Town Festivali’nin yaşayan antik kentleri birleştirmek için yapıldığını aktaran Uysal, buna dönük dünyadaki benzer çalışmaları da desteklediklerini aktardı. Bu bağlamda geçen aylarda İtalya’da ve geçen haftaiçi de Rusya’da bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Uysal, "Gerek İtalya gerekse Rusya’da çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yılki festivalimize İtalya, 9 şehirle katılıyor. Geçen yıl festivali katılan İtalya’nın Sicilya ve Gradara şehirlerinden ciddi bir turist kafilesi bu yıl festivalimize katılacak. Sadece iki şehirden 100’e yakın insan bu yıl festivali izlemeye geliyor. Rusya’nın Ryazan kentinde düzenlenen 2’nci Antik Kentler Formu’nda ise dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda kent vardı. Bütün kentlerle iletişim kurduk. Onları Kaleiçi’ne davet ettik. Bu yıl Kaleiçi Old Town Festivali’ne rekor katılım bekliyoruz. Kaleiçi’ni yaşayan antik kentlerin uluslararası merkezi olarak tarif etmek istiyoruz. Çabalarımız bu çerçevededir" diye belirtti.

Ryazan’daki temasların çok verimli geçtiğini ve forum kapsamında 2 kez sunum yaptıklarını aktaran Uysal, “4’üncü Kaleiçi Old Town Festivali için 10 Ekim’i iple çekiyoruz” dedi. Uysal, ayrıca, festival öncesi Kaleiçi otelcileriyle bir araya geldiklerini ve kısa bir süre sonra Kaleiçi esnafıyla da buluşacaklarını da sözlerine ekledi.