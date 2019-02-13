Başkan Uysal: Halkımızla omuz omuzayız

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhurbaşkanlığı'nın acil kamulaştırma kararı aldığı Balbey Mahallesi'nin Antalya'nın Kaleiçi dışında ilk iskan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Uysal, 1992 yılında kentsel SİT alanı ilan edilen mahallede Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında 'kentsel yenileme' plan çalışmalarına başladığını kaydetti.

'BİLGİLENDİRME DAHİ YAPILMADI'

Büyükşehir Belediyesi'nin plan çalışmalarına "Balbey Antalya'nın tarihi ve kültürüdür. Bu sebeple proje bütün Antalya'yı ilgilendiren bir projedir" sözünü vererek başladığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Ancak aradan geçen sürede, Balbey Mahallemiz Muratpaşa ilçe sınırlarında kalmasına rağmen, çalışmalarda Muratpaşa Belediyesi bir kez bile masaya davet edilmemiştir. Yapılan ve yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirmede dahi bulunulmamıştır" dedi.

'HALKIMIZLA YAN YANA, OMUZ OMUZAYIZ'

Sürecin bu aşamasında Balbey için acil kamulaştırma kararıyla karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Uysal, “Söz konusu kararda teknik bir yanlışlık olduğunu düşünmek istiyoruz. Aksi durumda tüm parseller için kamulaştırma kararı alındığı bir durum var. Bu karar Balbey sakinleri kadar bizi de, Muratpaşa Belediyemizi de, mağdur etmektedir. 21 mülkümüz kamulaştırma kapsamındadır. Balbey sakinleri bu kararla ne yaşıyor, ne hissediyorsa belediyemizin durumu da farklı değildir. Bu nedenle Muratpaşa Belediyesi, Balbey sakinleriyle yan yanadır, omuz omuzadır" dedi.