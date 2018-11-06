Başkan Uysal, dernek yöneticilerini kabul etti

 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Oktay Çimoğlu ve yönetimini kabul etti.

Başkan Uysal, dernek yöneticilerini kabul etti
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ANTALYA Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Oktay Çimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin anısına Çimoğlu, Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu tespih hediye ederken Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşesini içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin kent yönetiminde ortak aklını oluşması için önemli bir merkez olacağına inandıklarını söyledi. Bunun gerçekleşmesinde hemşeri derneklerinin önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Çalışmalarımızda Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yanımızda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni açarken de birlikteydik, Sivil Toplum Merkezi'mizin ilk etkinliğinde de beraberdik" dedi.

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