Başkan Uysal'dan sert tepki

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir dönem Demokrat Parti ve Anavatan Partisi'nde siyaset yapmış isimlerle bir araya geldi. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, adaletli olmaya, kamunun her kuruşunu Muratpaşa halkına geri döndürmeye çalışan bir yaklaşımla 5 yıl içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

EN KÜÇÜK YANLIŞINI GÖRÜRSEM

Milletin menfaati dışında hiçbir çıkar odağı tanımayan bu yaklaşımın birilerini rahatsız ettiğini, bunun da kaçınılmaz olduğunu belirten Başkan Uysal, “O çevreler bizi sevmiyor. Sevmelerini de beklemiyoruz. Muratpaşa'da bir işin oluru varsa o işin düz ve yasal olması gerekiyor" dedi. Son günlerde bu çevrelerin güdümüne girmiş birtakım kişilerin yalan ve karalama kampanyası yürüttüğünü belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bunları daha fazla konuşup ekmeklerine yağ sürmek gibi bir niyetim yok. Onlar bir şekilde cevaplarını alacak. Tek tek hepsini, her açıklamaları için ayrı ayrı mahkemeye verdim. Muratpaşa pırıl pırıl bir yerdir. Ben kamunun ne bir kuruşuna tenezzül ederim ne de ettiririm. Uzanan eli de derhal devre dışı bırakırım. Bunu, beni tam değil yarım tanıyan herkes bilir. En yakınımdakini gönderirim, en küçük yanlışının görürsem."

KATILIMCI BÜTÇE

Başkan Uysal, Muratpaşa'da kamunun menfaatini esas alan yerel yönetim anlayışının yeni dönemde kurumsallaşarak gelişeceğini söyledi. Ümit Uysal, bunun ilk uygulamasının Katılımcı Bütçe çalışması olacağını söyledi. Muratpaşa'da artık mahallelerin kendi ihtiyaçlarını belirleyip vergileriyle oluşan belediye bütçesinin nasıl harcanacağına da karar vereceğini belirten Başkan Uysal, “Bu bir demokratik katılım şekli. Muasır medeniyet seviyesine çıkacaksak hem ekonomik hem sosyal hem de demokratik yapıda sacayaklarının sağlam oturması lazım. Muratpaşa Belediye bütçesi, oluşturacağımız mahalle meclislerinde, Mahalle Meclisleri Konseyi'nde tartışılarak; kadın, gençlik ve çocuk meclislerinde değerlendirilerek oluşturulacak" diye konuştu.