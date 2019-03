Başkan Uysal'dan maça davet

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor'un taraftar grubu Grup 1966'yi Bahçelievler'deki yerleşkelerinde ziyaret etti. Uysal'a CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç de eşlik etti. Başkan Uysal, kırmızı beyazlı takımın taraftarlarıyla buluşmasında her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarlarının yanında olduklarını söyledi. Antalyaspor'un Antalya'nın değeri olduğunu belirten Başkan Uysal, "Her şeyden önce hepimiz Antalyaspor'umuzun taraftarıyız. Antalyaspor'a her alanda destek olmayı bir borç bilirken Muratpaşa Belediyesi olarak Antalya'da spor anlayışının Türkiye'ye örnek olacak şekilde değişmesi içinde önemli bir gayreti ortaya koyduk" dedi.

ANTALYA'NIN EVLATLARI

Muratpaşa'da bu dönemde sporda tesisleşme anlamında çok önemli adımların atıldığını kaydeden Başkan Uysal, Yenigün, Güzeloba, Ermenek, Memurevleri ve Yüksekalan mahallerinde spor salonları inşa ettiklerini söyledi. Recep Güreş Eğitim Merkezi, iki mahallede çadır tipi salonlar ve semt spor sahaları yaptıklarını kaydeden Başkan Uysal, "Biz yüzümüzü Antalya'nın evlatlarına, çocuklarına döndük. Kızılarık Mahallesi'nde inşa edeceğimiz spor ve yaşam merkezimizle, spor okullarından çıkacak yetenekli çocuklarımızla, olimpiyat oyunlarında madalya hedefleyen bir kuşağı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

SEZONUN EN KRİTİK MAÇI

Bu spor anlayışının Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında ideale en yakın şekilde uygulandığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Şu anda hem A Milli Takıma hem de Genç Milli Takıma en çok oyuncu gönderen kulüp Muratpaşa Belediyespor" dedi.

'GİRİŞLER ÜCRETSİZ'

Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor'un üst üste üçüncü kez şampiyon olduğunu aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi: "Geçen yılın Süper Lig şampiyonu A Takımız, 30 Mart Cumartesi sezonun en kritik maçına çıkıyor. Lig lideri Kastamonu Belediyesi'yle saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşılaşacağız. Kazanırsak, şampiyonluk kupasını bir tek havaya kaldırmamız kalacak. Kaybettiğimiz takdirde açıkçası işimiz biraz mucizelere kalıyor. O denli kritik, o denli önemli bir maç. Maça girişler ücretsiz. Hem Grup 1966'yı hem de Antalya'yı takımlarını desteklemek için maça bekliyorum."