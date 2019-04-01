Başkan Uysal, “Daha iyisi için çok çalışacağız”

ŞEHRİMİZİN yaşam koşullarını ve insanlık değerlerini daha iyiye götürmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu. Muratpaşa’da, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 65’e yaklaşan rekor bir oyla seçimi kazanan Başkan Uysal, tüm komşularına güçlü desteği ve güveni için teşekkür etti. Başkan Uysal, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz 5 yılda nasıl birlikte çok çalıştıysak yine hep beraber çok çalışacağız. Şehrimizin yaşam koşullarını ve insanlık değerlerini daha iyiye götürmek için mücadele edeceğiz. CHP’ye ve onun bütün emekçilerine, İYİ Parti’ye ve onun bütün emekçilerine ve bize destek olan bütün komşularımıza, vergileriyle Muratpaşa Belediyesi’nin hizmetlerine katkıda bulunan bütün Muratpaşalılara, komşularıma teşekkür ediyorum. Seçimimiz Muratpaşa’mıza, Antalya’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olsun”