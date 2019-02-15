Başkan Uysal: “Balbey haklarını koruyacaktır”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Balbey, kamulaştırma kararına karşı hukuki haklarını korumakta kararlı gözüküyor” dedi.

Başkan Uysal: “Balbey haklarını koruyacaktır”
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CUMHURBAŞKANLIĞINCA hakkında ‘acil kamulaştırma kararı’ alınan Balbey Mahallesi’nin sakinleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin mahallede uyguladığı Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararı değerlendirildi. Muratpaşa Belediyesi’nin de Balbey Mahallesi’nde mülklerinin bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Diğer mahalle sakinlerimiz kadar biz de üzüntülüyüz. Ama haklarımızı arayacağız. Balbey, kamulaştırma kararına karşı hukuki haklarını korumakta kararlı gözüküyor. Bu da en doğal hakları” diye konuştu. 

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