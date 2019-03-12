Başkan Tütüncü, projelerini anlattı

KEPEZ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Osman Gazi Semt Konağı'nda, Antalya'da yaşayan Sivaslılarla bir araya geldi. Burada projeleri hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, "Medeniyetimizin en büyük yazarlarından biri olan ve hayatının bir kısmını da Antalya'da geçiren Ahmet Hamdi Tanpınar 'Beş Şehir' adlı kitabına 'Bir Başkent daima başkenttir' diyor. Sivas gerçekten eski bir başkent olarak daima başkent olma havasını hala muhafaza eden çok güzel bir Anadolu toprağı, kadim medeniyetimizin en güzel şehirlerinden birisi. Millî mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi olan Sivas, kan ve barut kokularının içerisinde, bozkırın ortasında milletimizin İstiklal mücadelesi verilirken, o İstiklal mücadelesine rota çizen bir şehir. Sivas, aynı zamanda Şemsi Sivasi'nin, Aşık Veysel'in, Muzaffer Sarısözen'in, Yavuz Bülent Bâkiler'in ve milletin gönlünde taht kuran o güzel insan, o üşüyen adam Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi" dedi.

'HEMŞEHRİ DERNEKLERİ ANTALYA'YI RENKLENDİRİYORLAR'

Sivaslıların, bu güzel gönül coğrafyasını, Antalya'ya da taşıdığını belirten Başkan Tütüncü, “İstiyoruz ki, hemşeri derneklerimiz Antalya'da hem kendi bölgelerinin güzelliklerini yaşatsınlar hem de bunun yanında kendi bölgelerinden getirdikleri güzelliklerle şehri renklendirsinler. Onun için 10 yıllık yolculuğumuzda hep hemşeri dernekleri ile yan yana, can cana olduk" dedi.

'HER KESİME GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK'

Birlik ve beraberlik mesajı veren Hakan Tütüncü, "Elbette ki farklılıklarımız var. Kimi zaman hayata farklı yerlerden baktık. Herkese gönlümüzü sonuna kadar açtık. Herkesi olduğu gibi kabul ettik. Kimseyi kendimize benzetmeye çalışmadık. Böyle bir derdimiz de olmadı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısına kulak verdik. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 'Gel, gel, ne olursan ol yine gel' evrensel mesajı aklımızdan hiç çıkmadı. Tabii ki Yunus Emre'nin, 'Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' mesajı da bizim için çok önemliydi. İşte bu topraklar böylece milletimize vatan oldu. Madem biz burada bir şehir kurma, şehre bir kimlik yükleme yolunda iddialıydık bunu da kalplerimize yazmalıydık. Yazdık ve bunun gereğini yaptık" diye konuştu.

'KEPEZ'DE KARDEŞLİK VE BARIŞ VAR'

Başkan Hakan Tütüncü, şehrin bir kalbinin ve ruhunun olduğunun altını çizerek, Kepez'de gecekondu stokunun hızla eridiğini söyledi. 10 yıl içerisinde 83 bin gecekonduyu kaldırdıklarını, imara uygun modern yapılaşmayı getirdiklerini kaydeden Başkan Tütüncü, "Şehir sadece taştan, topraktan ibaret değildir. Şehir, sadece büyük binalardan, ışıltılı sokaklardan ibaret değildir. Şehrin bir ruhu, bir kalbi olmalıdır. İnsan önce şehri inşa eder, ama sonra şehir döner insanı inşa eder. Kepez'de Türkiye'nin 81 vilayetinden hemşerilerimiz var. Kepez'i, 600 bine yakın kişinin barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaktan mutluluk duyduğu bir şehir haline getirdik" dedi.