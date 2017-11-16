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Başkan Türel’den Ali Şafak Öztürk’e sosyal medyadan cevap

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün dün düzenlediği basın toplantısında destek gelmediği yönündeki eleştirilerine ve seçimli olağanüstü kongre kararı almasına Twitter hesabından cevap verdi

Başkan Türel’den Ali Şafak Öztürk’e sosyal medyadan cevap

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün dün düzenlediği basın toplantısında destek gelmediği yönündeki eleştirilerine ve seçimli olağanüstü kongre kararı almasına Twitter hesabından cevap verdi

16 Kasım 2017 Perşembe 16:07
Başkan Türel’den Ali Şafak Öztürk’e sosyal medyadan cevap
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KENDİLERİNE verilen sözlerin tutulmadığını ve Kulüp Derneği’nin de muhalif çalışmaları nedeniyle seçimli olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıklayan Ali Şafak Öztürk’e açıklamasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medyadan cevap verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Antalyaspor Başkanının destek bulamadığını söyleyerek istifa kararı aldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Doğuştan beri Antalyaspor’un taraftarı olmak şerefini taşımış birisi olarak kesinlikle Kırmızı-Beyazlı kulübümüz üzerinden polemiğe girmeyi hiçbir zaman doğru bulmam. Ancak destek bulamadığını söyleyen kim olursa olsun şunları hatırlatmayı bir vazife olarak görürüm.

1- Acaba Türkiye’de hangi kulüp BELEDİYE kaynakları ile yaklaşık 50 milyon TL maliyetli, Avrupa’nın en modern çağdaş ve görkemli tesisine sahip olmuştur?

2- Türkiye’de hangi kulüp Belediye Meclis’inden oybirliği ile alınmış karar neticesinde yıllık en az 20 milyon TL sabit gelir kaynağına kavuşturulmuştur?

Daha sayılarını birçok madde sayarak arttırabileceğim desteklerimizi görmemezlikten gelenlerin görmesi için değil hayatını Antalyaspor’a adamış birisi olarak camiaya hatırlatma için bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Saygılarımla.”

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Anahtar Kelimeler:
Menderes TürelAli Şafak Öztürk
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