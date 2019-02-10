Başkan Türel Yörüklerle kahvaltıda buluştu

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte Yörükler Derneği’nin tarhana çorbası etkinliğine katıldı. Yörük Kültürü’nü son derece önemsediklerin belirten Başkan Türel, Yörük Köyü Projesi’ni anlatarak “24 saat yaşayacak bu Yörük Köyü’nde yalnızca gözleme, yayık ayranı, kıl çadırı olmayacak. Yörük köyünde nasıl yaşanıyorsa bizim kuracağımız Yörük Köyü’nde de yaşam hiç bozulmadan aynen o şekilde devam edecek” dedi.



'YÖRÜKLÜK BİRLİK VE BERABERLİĞİN GÖSTERGESİDİR'

Yörük Kültürünü yaşatmak ve tanıtmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Türel, Manavgat’ta açılan Yörük Müzesi sayesinde gelecek nesillere ve yabancı turistlere kültürümüzü tanıtma ve anlatma fırsatı bulunduğunu söyledi. “Yörüklük bizim toplumumuzun mayasıdır” diyen Başkan Türel, “Yörük kültürü birliğimizin, beraberliğimizin bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği “Toroslar’da bir Yörük çadırında duman tütüyorsa bu ülkenin sırtı yere gelmez” sözü işte tam da bu zamanda birlik, beraberliğimizi ifade eden, bu milletin gücünü ifade eder. Biz kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi yüzlerce, binlerce yıldır yaşatmaya çalışıyor iken birileri de bu ülkede kültür erozyonunu yaşatıp bizi gelenek, göreneklerimizden, kültürümüzden uzaklaştırmaya çalışıyor. Biz kendi öz kültürümüzü, Yörük kültürümüzü yaşatmaya çalışıyorken birileri taklit festivallerle başka ülkelerin kültürlerini Antalya’da yaşatmaya çalıştı” diye konuştu.



'TAKLİTÇİ ANLAYIŞ PLANLI BİR SENARYO'

“Bizim öz kültürümüzün zenginliği başka hiçbir ülkede yok” diyen Menderes Türel, böylesi zengin bir kültüre sahipken taklitçi bir anlayışa gerek olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu taklitçi anlayış maalesef bizim çocuklarımıza kültürümüzü unutturmak için yüzyıllardır oynanan planlı senaryoların bir ürünüdür. Biz o yüzden geldik Yörük Festivali yapacağız dedik. Böyle deyince bazı kesimler tarafından yobazlıkla suçlandım. Yörük festivali açılışında da söylediğim gibi eğer kendi öz kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak için yaptığımız yörük festivali yobazlıksa yaşasın bizim yobazlığımız.”



'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN REFERANSI'

Antalyalıların desteği ile bugüne kadar pek çok hizmet ve projeyi gerçekleştirme şansı bulduklarını ifade eden Başkan Türel, “Şimdi metro yapacağız. Allah’a şükür her verdiğimiz sözü yerine getirmiş biri olarak onu da yapacağız. 2014 kataloğunda ne yazmışsak hepsi yapılmış. Eksiği yok fazlası var. 19 kavşak demişiz 28 kavşak hemzeminle beraber 50 kavşak yapılmış. Biz verdiğimiz sözü yerine getirmek için yaşıyoruz. Şimdi aday olan mevcut belediye başkanlarının 2014’teki kataloglarını bir inceleyin ne söz vermişler ne yapmışlar diyorum. Kimse yaptıklarıyla seçim kazanmaz biz bunu biliyoruz ama yaptıklarımız yapacaklarımızın referansı. Şükürler olsun Antalya’da biz kazandığımızda memlekette kazanmış. Biz kaybedince de maalesef memleket kaybetmiş” ifadelerini kullandı.



'PROJELER İŞ VE AŞ DEMEK'

Antalya’ya yapılan projelerin aynı zamanda iş ve aş demek olduğunun da altını çizen Başkan Türel, Boğaçayı Projesi’nin devamında hayata geçirilecek Film Stüdyolarının 10 bin kişiye iş imkânı sağlayacağını vurguladı. Başkan Türel, “Bu projelerle Antalya’yı dünya şehri yapıyorken Antalya’yı da işsizliğin olmadığı zengin bir şehir haline getirmek en büyük hedefimiz” dedi.



24 SAAT YAŞAYACAK YÖRÜK KÖYÜ

Yörük Köyü Projesinden de söz eden Başkan Türel, 24 sat yaşayan bu köyde Yörük kültürünün tüm yönleri ile gençlere ve kente gelen yabancılara tanıtılacağını anlattı. Başkan Türel, “Biz Antalya’mıza bunları kazandırmaya çalışıyorken birileri de başka başka festivallerle uğraşmaya devam etsin. Aramızdaki fark bu. Bizim zihniyet farkımız bu. Biz ecdadın torunları olarak değerlerimize kültürümüze sahip çıkarız. Birileri de maalesef başka işleri marifet gösterip bu memlekete kültür erozyonunu yaşatmak için gayret gösterir” diye konuştu. Başkan Türel, Antalya’nın geleceğinin siyasete ve kısır çekişmelere kurban edilmemesi gerektiğinin de altını çizerek projelerin yarışması gerektiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 11:41