Başkan Türel, Tarafsız Bölge'ye konuk oluyor

GÜNDEMİN sıcak konularını, en tartışmalı başlıklarla CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yarın akşam saat 21.00'de canlı yayınlanacak programında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Menderes Türel'i konuk ediyor. Antalya'da 2 dönem Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan Türel, programda 5 yıllık sürede hayata geçirdiği hizmetlerin yanı sıra yeni dönem için açıkladığı projelerini anlatacak. Ahmet Hakan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan Cumhur ve Millet ittifakı adaylarını aynı programda ağırlamak istemiş ancak Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti.