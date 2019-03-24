Başkan Türel, Tarafsız Bölge'ye konuk oluyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Menderes Türel, yarın akşam (Pazartesi) CNN Türk televizyonunda Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olacak.

Başkan Türel, Tarafsız Bölge'ye konuk oluyor
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GÜNDEMİN sıcak konularını, en tartışmalı başlıklarla CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında ele alan Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yarın akşam saat 21.00'de canlı yayınlanacak programında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Menderes Türel'i konuk ediyor. Antalya'da 2 dönem Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan Türel, programda 5 yıllık sürede hayata geçirdiği hizmetlerin yanı sıra yeni dönem için açıkladığı projelerini anlatacak. Ahmet Hakan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan Cumhur ve Millet ittifakı adaylarını aynı programda ağırlamak istemiş ancak Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti.

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