Başkan Türel seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor

KEPEZ Erdem Beyazıt Kültür Merkezi yanında AK Parti Kepez Belediye Meclis Üyesi Dilaver Tanık'ın organizasyonuyla düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı. 'Enişte' sloganlarıyla karşılanan Başkan Menderes Türel, coşkulu kalabalığa "Enişteniz olmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle karşılık verdi.

'EBRU TÜREL TEŞEKKÜR ETTİ'

'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Antalya Buluşması'nda Başkan Türel eşi Ebru Türel de sahneye çıkarak, gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür etti. Ebru Türel, “Ben gerçekten onunla gurur duyuyorum. Antalya'ya yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Bana çok iyi bir eş olduğu için gurur duyuyorum. Çocuklarımla gezdiğimizde 'bunları senin baban yaptı' diyeceğim için çok gurur duyuyorum" dedi.

VARSAK-OTOGAR HATTINDA 15 BİN YOLCU TAŞINDI

Antalya'nın her köşesinin vatandaşların destekleri ile hayata geçirdiği hizmetlerle dolu olduğunu söyleyen Başkan Türel, Kepez'de hayata geçirilen 3. etap raylı sistem projesinin Varsak-Otogar hattında devam eden deneme sürüşlerinde cumartesi günü 15 bin yolcu taşındığını söyledi.

TOPLU ULAŞIMDA YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Toplu ulaşım sistemindeki yenilikleri de anlatan Başkan Türel, “Sabah 05.00 ile 07.00 arası akşam 19.00 ile 21.00 arası siyah plakalı belediye otobüslerinde, AU plakalı özel halk otobüslerinde ve tramvayda ücret almıyoruz. Bunların seçim vaadi olduğunu söyleyenler oldu. Böyle bir niyetimiz olmadığını ispat etmek için de uygulamaya seçimden önce başladık" dedi.

5 METREKÜPE KADAR SU BEDAVA

Antalya'da 5 metreküp suya kadar harcayan vatandaşların bundan sonra su ücreti ödemeyeceklerini de açıklayan Başkan Türel, “5 metreküpün altında su kullanan hiçbir vatandaşımız artık su ücreti ödemeyecek. Antalya Türkiye'de en pahalı su tarifesini kullanan şehirken suyu en ucuz kullanan şehir haline geldi. Şimdi de 5 metreküp kullanıma kadar su bedava oluyor" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLARLA 70 BİN KİŞİYE

Yeni dönem için açıkladığı 359 proje olduğunu belirten Başkan Türel, bu projelerin içinde 70 bin kişiye iş, aş ve ekmek imkânı olduğunu söyledi. “Yatırım yparsanız iş imkânı açılıyor" diyen Başkan Türel, "Raylı sistemde şu anda 1500 kişi çalışıyor. Ben o yatırımı yapmasaydım o kardeşlerimiz belki şu anda çalışmıyorlardı. Ve şimdi metro geliyor. Büyük Liman'dan böyle bir yay çizecek bir kolu Lara Kundu'ya bir kolu Kepez Varsak'a gelecek. Aşağıda çalışmalar devam ederken yukarıda da hayat en ufak bir şekilde duraksamayacak. Böylelikle Antalyalıları da yormamış olacağız."

YATIRIMLAR ANTALYA'YI ZENGİNLEŞTİRECEK

Bütün bu yatırım ve çalışmaları Antalya'nın zenginleşmesi için yaptıklarını ifade eden Başkan Türel, bir şehrin yatırım ile kalkınıp, zenginleştiğini dile getirdi. Başkan Türel bu nedenle yeni dönemde Antalya'ya limanlar, yat limanları, eğlence merkezleri, sinema stüdyoları ve metro yapacaklarını belirtti.