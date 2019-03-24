Başkan Türel: Hep Antalya kazansın diye çalıştık

CUMHUR İttifakı tarafından Cam Piramit Kongre Merkezi'nde birlik beraberlik buluşması düzenlendi. Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'un yanı sıra çok sayıda eski siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her seçimden öncesinde olduğu gibi eşinin ve kendisinin mal beyanını açıkladığını kaydetti. “Veremeyeceğimiz bir hesabımız olmadı" diyen Başkan Türel, "Her şeyimiz ortada. Gizlimiz yok, saklımız yok. Bugün itibariyle internet siteme mal beyanımı koydum. 5 sene önceki mal beyanım da duruyor. Ondan öncekiler de duruyor. Şimdi ben Sayın Böcek'in de mal beyanın acaba açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyorum. Çalmadan çaldırmadan Antalya'yı yöneteceğim diyen Sayın Böcek herhalde kendisi de mal beyanını en kısa zamanda açıklayacaktır. Biz bunu bekliyoruz şeffaf siyaset budur. O yüzden öyle hesap sormaya geleceğim deyip kendi karanlıklarını kapatmaya çalışanlara artık bu millet inanmaz" dedi.

'DÜNÜ UNUTMA, YARININI SEÇ'

Antalya İttifakı'nın içinde AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, DSP'li, Anavatanlı, Doğruyolcu, Demokrat Partili Antalya sevdalıları olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Biz Antalya için biriz. Biz bir oldukça, beraber oldukça Antalya hep kazandı. Antalya bizim görev yaptığımız dönemlerde sizlerin destekleri sayesinde kazandı" dedi.

'OY UĞRUNA ANTALYA'YI ZEHİRLEMEYE ÇALIŞMADIK'

"Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen Türel, “Biz vatanını milletini memleketini seven insanlar olarak biriz beraberiz kol kola yürüyoruz ama bizim aramızda Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler yok. Bebek katillerini Antalya'da meclislere taşımak isteyenler yok. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle beraberiz ama terörist yandaşlarını oy uğruna yanına taşıyıp Antalya'yı zehirlemeye çalışanlardan hiç olmadık" dedi.

'ANTALYA'YI KİRLİ PAZARLIKLARA FEDA ETMEYECEĞİZ'

Bugüne kadar bulunduğu her makam ve mevkide önce Antalya dediğini vurgulayan Başkan Türel, şunları dedi: "Şimdi birileri bakıyoruz ki sağ partilerden oy devşireceğim diye çakma sağcılığa soyunuyor. Neysen o olacaksın. Doğru olacaksın, dürüst olacaksın öyle bu salonlarda başka, başka salonlarda başka olmayacaksın. Bizim geldiğimiz yer belli. Bizim geldiğimiz yer 1949'da başlayan Demokrat Parti ile Adnan Menderes ile devam eden, Süleyman Demirel ile yürüyen, rahmetli Özal'la gelişen, rahmetli Erbakan'la, Başbuğ Türkeş'le devam eden yolun devamı. Biz neysek oyuz. Biz çakma sağcılardan değiliz. Ya benim adım Menderes. Daha fazla söz söylemeye gerek var mı? Oy devşirmek hesaplarıyla oradan buradan acaba ne oy getirebiliriz pazarlıklarıyla, gizli pastane buluşmalarıyla, kirli pazarlıklarla ne olursa olsun Antalya Belediye Başkanı olup, Antalya'yı hiçbir şekilde feda etmeyecek olanlardanız."

'SİYASET DEĞİL, HİZMETLER YARIŞSIN'

Sağcısıyla, solcusuyla Antalya'nın kazanması için çalıştıklarını kaydeden Menderes Türel, “Bu seçim Antalya'nın seçimidir. İşte bu siyaset değil projeler yarışsın diyorum. Antalya için yaptıklarımız ortada. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sayın Böcek mitingde 'Menderes Türel'den hesap sormaya geliyorum' demiş. Gel o zaman delikanlıysan televizyonların önünde milletin önünde hesaplaşalım senle. Hodri meydan, niye kaçıyorsun? İstediğin kanalda, istediğin televizyonda, istediğin yandaş gazeteci ile karşıma çık gel, milletin önünde hesaplaşalım senle. Antalya bizi de biliyor sizi de biliyor" dedi.

'ANTALYA BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜ'

"Antalya'yı 2009'dan önce yalanlarla, iftiralarla kandırdılar" diyen Başkan Türel, o dönemde verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. O zaman yapılanların aynısının şimdi de yapılmaya çalışıldığını belirten Başkan Türel, “Halk su, halk mama, halk süt, halk yem ile yine Antalya'yı kandırmanın, Antalyalıları aldatmanın adeta bir tekrarını yaşatmaya çalışıyorlar. Antalya bu filmi daha önce gördü. Ve kaybetti maalesef. Keşke kazansaydı" diye konuştu.

BİZİM YAPTIKLARIMIZ ANTALYASPOR'A YETER

Damacana su satışından elde edilecek gelirin Antalyaspor'a bırakılacak olmasını da eleştiren Menderes Türel, “Antalyaspor'a bin bir güçlükle sağladığımız gelirleri iptal edeceğini söyleyerek Antalyaspor ile ilgili ne yapacağını daha gelmeden ortaya çıkartıyorsun. Bırak bizim kazandırdıklarımızı bozma yeter. Bizim yaptıklarımız Antalyaspor'a yeter" dedi.

ANTALYA SUYU EN UCUZ KULLANAN ŞEHİRLERDEN

Damacana suyun metreküpünün 600 TL'ye geldiğini açıklayan Başkan Türel, Antalya'da musluktan akan bir metreküp suyun 4 TL olduğuna dikkat çekti. Hesap ortadayken Antalyalılara 150 misli pahalı şekilde 600 TL'ye damacana ile su satmanın doğru olmadığını belirten Türel, Antalya'yı Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir iken şimdi suyu en ucuz kullanan şehirlerden biri haline getirdiklerini anlatarak, “Halkın suyu böyle olur. Halka 150 misli pahalı su satmakla olmaz" dedi.

5 METREKÜP SU BEDAVA

5 yıldır Antalya'da 8641 çiftçiye sulama suyunda elektriği bedava kullandırdıklarını söyleyen Türel, Muhittin Böcek'in de seçilmesi halinde 'sulama suyunu çiftçiye bedava vereceğim' dediğini hatırlattı. Böcek'in projelerini noterden onaylattığına ilişkin açıklamalarını da hatırlatan Başkan Türel, “Hangi notere, hangi tarihte, saat kaçta projelerini gidip tasdik ettirmiş? Bir belgesini göstersin. Söylemekle olmuyor. Bu işler belge göstermekle oluyor" diye konuştu. Başkan Türel, Antalya'nın yeni dönemde 5 metreküpe kadar olan suyu bedava kullanacağını belirterek projenin detaylarını anlattı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM UYGULAMASI BAŞLADI

Sabah 05.00- 07.00, akşam da 19.00- 21.00 saatleri arasında toplu ulaşımda ücretsiz taşıma uygulamasının başladığını belirten Başkan Türel, “Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüslerinde, AU plakalı ulaşım esnafımızın otobüslerinde ve tramvaylarda toplu ulaşımı bedava hale getirdik. Yıl boyunca de uygulama bu şekilde devam edecektir" dedi.