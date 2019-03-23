Başkan Türel açıkladı: İşte kendisinin ve eşinin mal beyanı

BAŞKAN Menderes Türel, eşi ve kendisine ait mallara ilişkin beyanda bulundu. Menderes Türel, kendi alan adıyla ulaşılan internet adresinde, sahip olduğu gayrimenkul, menkul ve nakit para miktarını açıkladı. Buradaki listeye göre Menderes Türel'in mal beyanı şöyle: "Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, Kepez Başköy Mahallesi 29 dönüm arazi, Ankara Oran’da 3+1 daire, İleri Gazetecilik ve Matbaacılık LTD yüzde 5 hisse, nakit 221 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 755 bin lira." Ebru Türel adına yapılan mal beyanında ise şunlar yer alıyor: "Form Baskı Reklam Tur. San Tic. AŞ yüzde 50 hisse, nakit 355 bin lira, bireysel emeklilik birikimi 407 bin lira, ziynet eşyası 250 bin lira." Başkan Türel, Antalya'da mal beyanı açıklayan ilk aday olurken, rakibi Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek, henüz mal beyanını kamuoyuna açıklamadı. Cam Piramit'te düzenlenen Demokrat Dostlar Toplantısı'nda konuşan Başkan Menderes Türel, "Bugün itibariyle her seçimden önce yaptığım geleneksel uygulamayı tekrar ettim. Mal beyanımı yayınladım. Sayın Böcek'in mal beyanını açıklayıp açıklamayacağını da merak ediyorum. Hodri meydan. Herhalde kendisi de mal beyanını en kısa zamanda açıklayacaktır. Biz bunu bekliyoruz. Şeffaf siyaset budur" dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2019, 11:36