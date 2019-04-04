Başkan Topaloğlu mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kemer Belediye Başkanı seçilen Necati Topaloğlu, ilk olarak Kaymakam Hüseyin Karameşe'yi makamında ziyaret etti. Ardından da İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alan Necati Topaloğlu ve meclis üyeleri, sonrasında belediyeye geçti. Belediyede kısa bir konuşma yapan Topaloğlu, artık her şeyin adaletli olacağını ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Topaloğlu, öteleme değil kucaklama için belediyeye geldiklerini belirterek, "DSP Türkiye genelinde tek belediye kazandı. Bu da Kemer Belediyesi. Bu dürüstlüğün ve çalışkanlığın getirdiği bir başarıdır. Bu başarıda ekip arkadaşlarımın payı çok büyüktür. Halkın bize bir güveni var. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi. Belediyenin borcu olduğuna da değinen Topaloğlu, ekip arkadaşlarıyla borcun nasıl ödeneceği işine gireceklerini kaydederek, borcun ne kadar olduğunu bilmediğini ama umutsuzluğa kapılmayacaklarını vurguladı. Topaloğlu, doğru bir yol izleyerek belediyenin borcunun altından kalkıp, bu işi yatırıma dökeceklerini anlatarak, "Doğru yolda giderek bu işi çözeceğiz. Bunun bir örneğini 10 yıl boyunca Göynük'te gördük. Yapılan eserler ve teslim edilen para ortada. Hiç kredi çekilmemiş ve borcu olmayan bir belediyeden geliyoruz. Bunu bilerek aday olduk. Kemer halkı bu yetkiyi bize verdi. Ekip arkadaşlarımla bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağız. Şimdiden Kemer'e hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde Kemer çok daha güzel şeylerle anılacak" diye konuştu. Topaloğlu konuşmasının ardından ekip arkadaşları ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



