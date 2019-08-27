Başkan Topaloğlu gazetecilerle buluştu

KEMER Belediye Başkanı Necati Toplaoğlu, makamında düzenlediği toplantıda gazetecilerle buluştu. Gazetecilere görevi devraldığı günden bugüne kadar yapılanlar hakkında bilgiler veren Başkan Topaloğlu, "Belediyeyi 60 milyon 289 bin 610 lira 15 kuruşluk bir borçla devraldık. Şu ana kadar ödenen borcumuz 20 milyon 96 bin 373 lira 99 kuruştur. Bunun yanında 1.5 milyon lira ödeyerek 3 çöp kamyonu aldık, artı 2 milyon 240 bin lira da bir yatırım yaptık. Toplamda 5 ayda yatırımlarla beraber ödenen 24 milyonu buluyor. Her konuda yapılan fuzuli harcamalarda tasarrufa gittik" dedi.

Kemer'in turizm bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, Kemer'de çöp sıkıntısı olduğunu belirterek, belediyenin araç filosuna 3 çöp kamyonunu dahil ettiklerini ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden 1 çöp süpürme aracının hibe edildiğini söyledi. Kemer'in mahallelerindeki sorunlar, yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projeler hakkında da bilgiler veren Topaloğlu, "Beldibi'nde imar planları son aşamasına geldi. Bakanımızla iki defa bire bir görüşme gerçekleştirdik. İmar planının onaylanacağını söylediler. Mahallede bulunan Atatürk Parkı'nın tahsisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne yazımızı yazdık. Ayrıca Göynük Mahallesi'ndeki izci kampı olarak bilinen yerin tahsisini de istedik. Amacımız, buranın halkımızın rahatça piknik yapabileceği bir yer olmasını sağlamak" diye konuştu.



'GÖYNÜK'ÜN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR'



Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da şunları söyledi:"850 metrelik Atatürk Caddesi'nde 42 dekoratif aydınlatma direği dikildi. Kurtuluş Caddesi ile Göynük-1 kavşağı arasında kalan 900 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde yol çalışması yapımı kapsamında 1000 metre yağmur suyu drenaj hattı, 1000 metre orta refüj çalışması, 4 bin 500 metrekarelik kilitli parke taşıyla kaldırım, 14 bin 400 metrekare asfaltlama çalışması ve bisiklet yolları çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Göynük Fen Lisesi'nin yakınlarında yer alan belediyemize ait 19 dönümlük alanda nizami futbol sahası, 2 de mini saha projesi çizildi. Meclisten onay alındıktan sonra ihaleye çıkılacaktır. Bu da Kemer'deki spor turizmini daha ileriye taşınmasını sağlayacaktır."



'ARSLANBUCAK'TA PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'



Arslanbucak Mahallesi'nde önemli projelere imza atacaklarının altını çizen Başkan Topaloğlu, burada huzurevi projelerinin olduğunu aktardı. Başkan Topaloğlu, "269 ada 2 ve 7 parselde yer alan 4 bin 319 metrekare alanlı taşınamaz üzerinde 50 yatak kapasiteli huzurevi- yaşlı bakım evi projesi tamamlanmıştır. İlerleyen günlerde ya yatırımcı ya da belediye olarak biz bunun ihalesine çıkacağız. Ayrıca engelsiz yaşam evi projemiz var. Mülkiyeti belediyemize ait 436 adet 3 parsel sayılı 2 bin 93 metrekare alanlı taşınmaz üzerinde engelsiz yaşam evi projeleri tamamlanmış olup, 2020 yılı yatırım programına alınmıştır. 245 ada 1 parsel üzerinde yüzme havuzu, kadın ve erkek spor salonları, kafeterya, idari amaçlı ofis ve salonlardan oluşan sosyal tesisimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.



'KINDILÇEŞME'Yİ HALKIMIZA KAZANDIRDIK'



Kemer'in yıllardır kanayan yaralarından birinin mesire alanı sorunu olduğunu ve bu kapsamda en kısa sürede Kemer Belediyesi Kındılçeşme piknik alanı ve halk plajını vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Topaloğlu, "Kındılçeşme'nin önceki halini anlatmamıza gerek yok. Atıl bir vaziyetteydi. Belediyemize ait bu alanın içerisinde gerekli çalışmaları yaptık. Burada belediyemize ait büfe, otopark, piknik masalarımız, gölgeliklerimiz, şezlonglarımız, tuvaletler, soyunma odası ve duş kabinleri inşa ettik. Çalışmalar sonucunda halkımızın rahatlıkla piknik yapıp denize girebilecekleri bir alan oluşturduk. Bize gelen geri dönüşler çok olumlu. Halkımıza hizmet ettikçe biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.



EĞİTİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ



Emekli öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, eğitime büyük önem verdiklerini de kaydetti. Eğitimle ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan bazı okulların iç ve dış cephe boyaları, tamirat ve tadilat işlerinin belediye tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Topaloğlu, şöyle devam etti:"Geleceğimizin anahtarı olan öğrencilerimizin daha iyi ve kaliteli ortamlarda eğitim alabilmesi için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Okullarımızın eksik olan ihtiyaçlarını tamamlayarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanmalarını sağlıyoruz. Orta öğretime kadar olan yaklaşık 6 bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini belediye olarak biz üstleniyoruz. Bütün lise öğrencilerini ücretsiz olarak biz taşıyacağız. Üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sağlayacağız. Ayrıca Arslanbucak Mahalle'mizdeki Mustafa Rüştü Tuncer Okulu'nun ortaokul kısmını eski Güven Koleji'ne taşıyacağız. Bu sayede ilkokul biraz rahatlamış olacak. Eski Güven Koleji'nde de tamir ve tadilat işleri devam ediyor. Öte yandan belediyemiz Tekirova Hizmet Binası'nı kreş ve anaokuluna çevirerek eğitime kazandıracağız."Topaloğlu, Çamyuva ve Tekirova mahallelerinde de belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.