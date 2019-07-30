Başkan Topaloğlu, El İşi Festivali'nde

AYIŞIĞI Parkı'nda Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Events Topluluğu tarafından düzenlenen festivale, Kaymakam Hüseyin Karameşe, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Meclis Üyesi Emin Gül ve Kemer Events Topluluğu üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış kurdelesini çocuklarla kesen Kaymakam Karameşe ve Başkan Topaloğlu, daha sonra parkta açılan 30 stanttaki el işi ürünlerini inceledi. Stant açanlarla bir süre sohbet eden Başkan Topaloğlu, birbirinden değerli el emeği göz nuru ürünler hakkında bilgi aldı.

Topaloğlu, belediye olarak sanata ve sanatçıya verdikleri öneme dikkati çekerek, "Kemer sadece deniz kum ve güneşten ibaret değil. Bu bağlamda sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Artık Kemer'in sanatla da anılmasını sağlayacağız. Bunun için belediye olarak her türlü sanatsal faaliyetlere destek vermeye hazırız. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Events Topluluğu'ndan Viktoriya Aslıoğlu da 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü'ne özel olarak bu festivali düzenlediklerini belirterek, "Festivale Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Ahıska Türkleri de katılıyor. Amacımız özellikle kadınların evlerinde oturmamasını sağlamak ve bir şeylerle uğraşmasını sağlamak. Bize en büyük desteği veren Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.



