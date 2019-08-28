Başkan Topaloğlu, Çıralı halkıyla buluştu

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun halk toplantıları Çıralı'da devam etti. Çıralı Mahallesi'ndeki köy kahvehanesinde yapılan toplantıya Başkan Necati Topaloğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcılığına yeni atanan Emin Gül, Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, meclis üyeleri İsmail Aka, Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Emrah Ayhan, Ulupınar-Çıralı Muhtarı Habip Altınkaya, belediye birim müdürleri ve Çıralı halkı katıldı. Toplantıda Çıralı'nın imar sorunu, denizdeki şamandıralar ve teknelerin oluşturduğu yoğun trafik, otopark, bozuk yollar, arıtma, sağlık ve sahilde tuvaletlerin bulunmaması gibi konular tartışıldı.

Başkan Topaloğlu, Çıralı'nın Kemer için çok önemli bir yer olduğuna değinerek, cennetten bir köşe olduğunu ve buranın kıymetinin bilinmesinin altını çizdi. Çıralı'daki imar sorunlarıyla ilgili konuşan Topaloğlu, "Çıralı'da koruma amaçlı imar planı var. Bu çok güzel bir şey. Buradaki yapılaşmayla ilgili olumlu bir konu. Yasaya göre imar planı kapsamında yanlış yapılaşmaya müsaade edilmiyor. Bozuk olan yollara asfalt veya beton dökümü yasak. Taş döşemesi yapılacak. İmar planında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



AMACIMIZ KİŞİYE DEĞİL, TOPLUMA HİZMET ETMEK

Topaloğlu, Çıralı'nın sorunları olduğunu bildiğini ancak çözülemeyecek büyük bir sorunu olmadığına vurgu yaparak, "Burada betonarme bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Buranın ayrı bir yeri var. Çıralı, caretta carettaların yuvalama alanı. Nesli tükenme tehlikesi bulunan caretta carettalar ile ilgili yapılan uygulamalar çok güzel. Bu hayvanlar artık buranın bir simgesi konumuna geldi. Bunları korumamız gerekiyor. Biz, kişiye değil topluma hizmet için göreve geldik. Herkese aynı ve eşit şekilde hizmet vereceğiz. Gerekli yerlerle görüşerek tüm sorunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.Vatandaşların otopark sorunlarını da dinleyen Belediye Başkanı Topaloğlu, gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde başlatacaklarını kaydetti.Denizdeki şamandıralarla ve tekne trafiğiyle ilgili gelen bir soru üzerine söz alan İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören de konuyla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığını, sahile teknelerin yanaşabileceği seyyar bir iskele yapılacağının müjdesini verdi.



Topaloğlu, toplantıya katılanlara teşekkür etti.