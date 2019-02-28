Başkan Taş'tan 28 Şubat açıklaması

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin 28 Şubat 1997'de 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini belirtti. 'Post Modern Darbe'nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bugün bir kez daha haykırdıklarını ifade eden Taş, şunları kaydetti: "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir." Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu belirten Taş, "Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı" diye konuştu. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümet ve millet sayesinde artık hiç kimsenin devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremediğini kaydeden İbrahim Ethem Taş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz. AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat’ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak" dedi.