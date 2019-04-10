Başkan Sözen: Sorgun'da 698 ağaç kesilecek

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yerel seçimlerin ardından makamında basın toplantısı düzenledi. Başkan Sözen, 31 Mart'ta Manavgat'a yakışır bir seçim yapıldığını belirterek, bu konuda başta vatandaşlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sorgun Çamlığı'nda 3 ayrı parselde tahsis yapıldığını aktaran Başkan Sözen, "Bu tahsislerden birinde seçimlerden hemen önce ağaçlar kesilerek inşaat çalışmasına başlanıldı. Yapılan çalışmaya vatandaşlar büyük tepki gösterince bakanlık biri günübirlik alan, diğeri spor tesisleri olmak üzere 2 ayrı tahsisin yer teslimini seçimlerden sonraya bıraktı. Günübirlik alanın seçimin hemen ardından 2 Nisan'da yer teslimi yapıldı" dedi. İlgili firmanın yer teslimini aldıktan sonra belediyeye başvurarak ruhsat istediğini anlatan Başkan Sözen, "Burada vatandaşlarımızın bilmesi gereken şu; Sorgun Çamlığı, Side nolu turizm bölgesi içerisinde. Buranın planlama yetkisi tamamen bakanlığın elinde. Bahsedilen yerler 2007'de yapılan planda ticari alan görünüyordu. Ticari alan olsaydı tahsisi yapılamayacaktı. Bunun için önce bu alanlar plan tadilatıyla günübirlik alana çevrildi. Bakanlık, İller Bankası aracılığıyla buraya planlama, projelendirme çalışması yaptırdı. Çalışmanın ardından tahsisi 3 ayrı firmaya verildi. Bakanlık tarafından yatırım projesi onaylanan firma belediyemize ruhsat başvurusu yaptı. Benim buna ruhsat vermemem yasal olarak mümkün değil. Ben yine de en son güne kadar beklettim ve yarın ruhsatını vermek zorundayım" diye konuştu. Spor tesisi olarak belirlenen 33 bin 540 metrekarelik alanın tahsisini alan firmanın henüz kendilerine başvurmadığını ancak önümüzdeki günlerde başvurusunu yapmasını beklediklerini kaydeden Başkan Sözen, şöyle dedi: "Günübirlik alanda 49, spor tesislerinin olduğu alan 649 olmak üzere toplam 698 çam ağacı kesilecek. Yarın insanlar tepki gösterince suçu yine bizim üzerimize atmasınlar diye baştan söylüyorum. Buraların bütün plan ve projelerini bakanlık yaptı. Manavgat Belediyesi'nin herhangi bir dahli yoktur. İhaleyi alan firmalar bize ruhsat diye geldiğinde biz ruhsatı yasal olarak vermek zorundayız. Bakanlığın kararının üzerine çıkamayız." Başkan Sözen, ilk parselde ağaçların kesilmesinden sonra firma yetkilileriyle çeşitli defalar bir araya geldiklerini belirterek, "Vatandaşın beklentisi, 'acaba ihaleler iptal edilir mi?' şeklindeydi. Ancak bakanlık tahsis ihalelerini iptal etmedi. Firma yetkilileri de vatandaşların tepkilerini görünce ihalelerin iptal edilmesini ve ödedikleri paraları geri almayı umut etti ancak ihaleler iptal edilmedi. Sorgun Çamlığı'nda 698 çam ağacı kesilecek" dedi. Başkan Sözen, spor alanı olarak ayrılan 33 bin 540 metrekarelik alanda yapılacak olan tesisler hakkında da şöyle dedi: "Buraya yapılacak olan tesisler, 200 kişilik 1'inci sınıf lokanta, futbol sahası, 2 yarım futbol antrenman sahası, olimpik yüzme havuzu, 2 basketbol tenis ve voleybol sahası, koşu parkuru, yoga alanı, kapalı spor salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 2 judo- karate- güreş antrenman salonu, 3 squash salonu, 3 aletli jimnastik ve genel antrenman sahası, 2 çocuk kulübü, satış üniteleri ve 30 araçlık otopark." Başkan Sözen, ilk yer teslimi yapılan ve 112 ağacın kesildiği günübirlik alanda inşaat faaliyetinin neredeyse bittiğini, yapılan binaların iç dekor çalışmasının başladığını da belirtti.